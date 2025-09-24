Falleció Juan Sully Bonnelly Batlle, expresidente de la JCE

El reconocido jurista Juan Sully Bonnelly Batlle falleció este martes, dejando un legado de integridad, compromiso con la democracia y aportes al sistema electoral dominicano.

Hijo del expresidente del Consejo de Estado, Rafael Filiberto Bonnelly Fondeur, y de la señora Aída Batlle Morel, Bonnelly Batlle nació en Santiago de los Caballeros. En 1957 se graduó como Doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo, dedicándose desde entonces al ejercicio profesional en la oficina jurídica fundada por su padre, junto a su hermano Rafael Francisco Bonnelly Batlle, ya fallecido.

En octubre de 1994 fue designado por el Senado como miembro de la Junta Central Electoral (JCE), y tres años más tarde asumió la presidencia de la institución, cargo que ejerció hasta 1998. Durante su gestión se le reconoció por su verticalidad, honestidad y defensa de los principios democráticos.

Reacciones en las redes sociales:

La noticia de su fallecimiento generó reacciones de pesar en distintos sectores de la sociedad.

La Junta Central Electoral (JCE) expresó en un comunicado:

La Junta Central Electoral lamenta el fallecimiento del Dr. Juan Sully Bonnelly Batlle, quien perteneció a este órgano constitucional desde 1994 y asumió la presidencia de esta institución en 1997, dejando una huella de integridad y compromiso con la democracia dominicana

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, allegados y a toda la sociedad que hoy despide a un ciudadano ejemplar

Paz a su alma

José Báez Guerrero manifestó:

Descanse en paz don Juan Sully Bonnelly Batlle, ejemplar ciudadano y destacado jurista. Mis condolencias a toda su familia. ¡Cuánta falta hacen hoy personas de su íntegra verticalidad y decente bonhomía!

Jaime Perelló Bisonó también escribió:

Adiós a mi querido tío Juan Sully Bonnelly Batlle. Que Dios lo tenga en su gloria

Quiero agradecerle a mi tío Juan Sully por todo su apoyo, especialmente por ser siempre un hombre íntegro, lleno de valores, compromiso y amor por su país

Hasta la eternidad, tío