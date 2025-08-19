Fallout: Todo lo que debes saber sobre la 2da temporada

La adaptación del famoso videojuego Fallout fue considerada como uno de los mejores shows del año 2024. Ahora, La segunda temporada de Fallout llega a New Vegas y pretende atar los cabos sueltos de la temporada anterior.

A continuación, te contaremos todos los detalles mostrados en el nuevo tráiler de la segunda temporada:

¿Cómo termino la primera temporada?

Para recapitular el final de la primera temporada, la protagonista Lucy Maclean descubre la verdad sobre su padre, Hank McLean, y lo que le hizo a su madre, mientras que El Ghoul lo confronta para averiguar más sobre el paradero de su familia.

Por otro lado, Maximus se convierte en el héroe de la Hermandad del Acero al conseguir la tecnología de fusión fría del Observatorio Griffith y matar a Moldaver.

El nuevo escenario de Las Vegas

Después del pequeño adelanto de New Vegas que tuvimos al final de la temporada 1 de Fallout, estaba casi claro dónde se desarrollaría la próxima temporada, y ahora, la showrunner Geneva Robertson-Dworet confirmó oficialmente que la segunda temporada traerá el icónico escenario de New Vegas de los juegos a la serie de acción en vivo.

También aparecerán varias ubicaciones favoritas de los fanáticos de los juegos Fallout, mientras Lucy y Ghoul se adentran en Wasteland para resolver sus problemas familiares, según el showrunner.

El conflicto de Lucy con su padre

La primera temporada de Fallout profundizó en la historia de la familia MacLean, y después de que Cooper Howard, alias El Ghoul, revelara la verdad sobre la madre de Lucy, Rose MacLean, se vislumbraba un conflicto interno en la primera. La segunda temporada de Fallout profundizará en los MacLean, profundizando en el viaje de Lucy para encontrar a su padre y si la llevará ante la justicia, según Ella Purnell en la Gamescom de este año.

Otro elemento crucial del viaje de Lucy en la segunda temporada de Fallout será la influencia que el Necrófago ejerce sobre ella y viceversa. Tras lo poco que vimos en la primera temporada, esta será una dinámica interesante de explorar. La idea de justicia del Necrófago es radicalmente diferente a la de Lucy, lo que generará un conflicto con él y dentro de ella misma por el destino de Hank en la próxima temporada.

Maximus profundiza en la Hermandad del Acero

El final de la Temporada 1 de Fallout consolidó el ascenso de Maximus como héroe de la Hermandad del Acero, tras matar a Moldaver y recuperar la tecnología de fusión fría. La próxima temporada se centrará en su rol como miembro más importante de la Hermandad y en su esfuerzo por mejorar el mundo imperfecto de Fallout, según Aaron Moten.

Aaron también explicó que Maximus tendrá un momento de «cuidado con lo que deseas» mientras intenta asimilar su nuevo estatus en la Hermandad del Acero.

Más flashbacks de Cooper Howard

Walton Goggins no solo interpretará a El Ghoul, sino que también veremos más de la historia de Cooper Howard en la segunda temporada de Fallout a través de flashbacks. Mientras El Ghoul se aventura en New Vegas con Lucy para encontrar a su familia, Geneva Robertson-Dworet ha declarado que veremos mucho más de Cooper lidiando con las consecuencias de que su esposa fuera un factor clave en la conspiración de Vault-Tec para provocar la Gran Guerra.