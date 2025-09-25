París. Una alerta de bomba generó momentos de tensión en la feria turística Top Resa 2025, celebrada en la capital francesa, luego de que se reportara la posible presencia de un artefacto explosivo en el stand de Egipto.

El incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando agentes de seguridad del recinto ferial recibieron el aviso y notificaron a la policía. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo que incluyó efectivos vestidos de civil, unidades caninas especializadas en detección de explosivos y personal con trajes de protección.

Como medida preventiva, el salón de comisiones fue evacuado temporalmente, lo que obligó a expositores y visitantes a salir del área mientras se realizaban las verificaciones.

Un agente de seguridad que habló con el Hoy explicó que tras una minuciosa inspección, se determinó que se trataba de una falsa alarma. Minutos más tarde, los asistentes pudieron reingresar para recoger sus pertenencias y concluir la jornada, que ya se encontraba en fase de cierre hoy a las 6:30 pm.

En un recorrido realizado por periodistas de Hoy se pudo constatar que en el stand de Egipto todo transcurría con normalidad, mientras obreros se ocupaban de desmontar la estructura, tal como sucedía en los demás espacios de exhibición del recinto ferial.

La feria Top Resa 2025, uno de los eventos más importantes de la industria turística internacional, reunió a más de 35 mil participantes entre profesionales, delegaciones y expositores de diversos países.

Las autoridades francesas no ofrecieron detalles sobre el origen del aviso, pero confirmaron que no se halló ningún material peligroso en el lugar.