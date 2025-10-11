“Falta articulación institucional para proteger niñas”, afirma experta

  • Hoy
“Falta articulación institucional para proteger niñas”, afirma experta

El Día Internacional de la Niña encuentra a la República Dominicana frente a realidades que todavía duelen y preocupan, ya que miles siguen enfrentando embarazos a temprana edad.


 
Así lo expresó la experta en temas de niñez, Kenia Lora, quien también deploró la violencia, el abandono escolar y pobreza, así como otras condiciones que limitan sus oportunidades y marcan sus vidas desde muy temprano.
 
“A esto se suman nuevas formas de desigualdad, como la feminización de la pobreza, que afecta directamente a las niñas y restringe su acceso a una alimentación adecuada, tecnología, recreación y salud”, expresó.
 
La también exdirectora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), indicó que la brecha digital profundiza las diferencias, dejando atrás a quienes no tienen Internet ni dispositivos para aprender y desarrollarse en un mundo cada vez más tecnológico.
 
La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recordó que el Día Nacional de las Niñas, instaurado en 2017 durante el gobierno de Danilo Medina, y que esto significó paso importante para visibilizar sus derechos y promover políticas de protección.
 
Sin embargo, reconoció que aún existen brechas territoriales, sociales y culturales que impiden que todas las niñas crezcan seguras, educadas y con la posibilidad real de construir un proyecto de vida libre.
 
Principales retos
 
Kenia Lora, exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) identificó como el “gran reto” que las leyes se traduzcan resultados reales.
 
“Tenemos normas y programas, pero falta articulación institucional, continuidad y seguimiento”, significó.
 
Consideró que, a nivel estructural, la pobreza y la desigualdad golpean con más fuerza a las niñas y adolescentes, sobre todo en barrios marginados y en zonas rurales.
 
“Institucionalmente, el sistema de protección aún es frágil; necesita más apoyo desde el gobierno central, así como los recursos humanos sensibilizados y especializados, y recursos financieros necesarios”, precisó.
 
“A nivel cultural, reconocemos que persisten patrones que normalizan la violencia y la desigualdad. Esto limita su participación como sujetos de derechos y de liderazgo”, agregó la experta.
 
Acciones
 
Entre las acciones a tomar para garantizar la protección de niñas, Kenia Lora señala fortalecer los sistemas de protección y denuncia, garantizar educación inclusiva y de calidad y atender la salud mental y el bienestar emocional.
 
De igual modo, crear espacios en los que las niñas sean escuchadas y puedan participar activamente en las decisiones que les afectan, aumentar la inversión pública en niñez y adolescencia y reducir la brecha digital.

¡La información también protege! Niñas resaltan el valor de la educación sexual en las escuelas
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

“Falta articulación institucional para proteger niñas”, afirma experta
“Falta articulación institucional para proteger niñas”, afirma experta
11 octubre, 2025
¡La información también protege! Niñas resaltan el valor de la educación sexual en las escuelas
¡La información también protege! Niñas resaltan el valor de la educación sexual en las escuelas
11 octubre, 2025
«Aún no es tiempo», el poderoso mensaje de la ministra de la Mujer para las niñas dominicanas en su día
«Aún no es tiempo», el poderoso mensaje de la ministra de la Mujer para las niñas dominicanas en su día
9 octubre, 2025
Niñas y adolescentes alzan su voz en República Dominicana por el Día Internacional de la Niña
Niñas y adolescentes alzan su voz en República Dominicana por el Día Internacional de la Niña
9 octubre, 2025
Autoridades activan la búsqueda de joven reportada como desaparecida junto a sus hijas
Autoridades activan la búsqueda de joven reportada como desaparecida junto a sus hijas
7 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

Un país muy especial

Un país muy especial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo