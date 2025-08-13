El Pleno Nacional de Dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) llamó al magisterio nacional a integrarse al inicio del año escolar 2025-2026, programado para el próximo 25 de agosto, según lo establece el calendario escolar.

La decisión fue aprobada a unanimidad por el organismo magisterial, que al mismo tiempo deploró la crisis que atraviesa el sistema educativo dominicano.

En rueda de prensa, realizada en la Casa Nacional de la ADP, el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, acompañado de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, expresó:

“En nombre del compromiso que tenemos con la educación dominicana, con las familias y con el país, llamamos a todo el magisterio nacional a integrarse a los cursos de verano e iniciar el presente año escolar en la fecha indicada en el calendario. El sindicato responde, como siempre, a las expectativas de alumnos y familias, aun en medio de déficits, carencias y crisis fruto de la mala planificación y falta de ejecución presupuestaria de los últimos ministros de Educación. Esperamos que el ministro Luis Miguel De Camps García se comprometa a dar respuesta a estas deficiencias en el menor tiempo posible”.

El Pleno Nacional de Dirigentes resolvió emplazar a las autoridades educativas y al Gobierno a dar respuesta satisfactoria, en un plazo razonable, a las necesidades señaladas, advirtiendo que, de no resolverse, se vería comprometido el desarrollo exitoso del año escolar.

Asimismo, se otorgaron poderes al Comité Ejecutivo Nacional para administrar todo el proceso de diálogo con el Ministerio de Educación (MINERD) y, si fuera necesario, emprender acciones de lucha tras evaluar la ruta crítica y el cronograma definido.

La ADP también se comprometió a acompañar a las familias en la exigencia de que el Ministerio garantice cupos para todos los estudiantes, derecho fundamental consagrado en el Artículo 63 de la Constitución. Además, respaldó la apertura de mesas de trabajo y diálogo en todas las provincias para discutir con los actores del proceso educativo y buscar soluciones concretas a la falta de cupos y espacios pedagógicos.

La reunión del 2.º Pleno Nacional de Dirigentes, celebrada los días 7 y 8 de agosto de 2025 en el Hotel de la Cooperativa de los Maestros (COOPMARENA), fue aprobada por unanimidad por los presidentes municipales y zonales, el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional de Comisarios y el Tribunal Nacional Disciplinario.

Principales problemas señalados por la ADP

Falta de más de 7,000 aulas para este año escolar.

Carencia de personal docente, incluyendo maestras de nivel inicial.

Deficiencia de personal administrativo y de apoyo.

Aproximadamente 800 centros educativos con construcción paralizada por más de 5 años.

Más de 2,000 centros que debieron ser reparados y equipados, pero siguen sin intervención.

Escasez de recursos y materiales didácticos en la mayoría de los centros.

Retraso en la entrega de fondos de descentralización, esenciales para higiene, ambientación y materiales.

Sobrecarga laboral de los docentes por la sobrepoblación en las aulas, dificultando la atención individualizada.

Obras deportivas y aulas de inicial abandonadas, incluyendo canchas que llevan cuatro años en espera de ser techadas.

“Estamos a la espera, por cuatro años, de las canchas intervenidas para ser techadas, que hoy ni sirven como antes ni fueron terminadas. Lo mismo ocurre con las aulas de inicial para niños de tres años, que lucen abandonadas”, concluyó Hidalgo.