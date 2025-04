Familia de Roldany denuncia que la Policía ha limitado su búsqueda a Manabao y no ha peinado otras zonas

Los padres de Roldany Calderón, el niño de tres años que despareció hace seis días de manera misteriosa mientras jugaba en el patio de la casa de una tía, denunciaron que la Policía Nacional ha limitado sus investigaciones en Manabao, sin especular en otros vecindarios.

«Yo quiero que sigan investigando, y que no se enfoquen nada más en Manabao, porque hay muchas cosas que están pasando en Manabao, y la gente se quiere quedar callada», denunció Efraín, padre de Roldany, al medio de comunicación RUN.

Efraín agregó: «Han buscado el niño, han hecho todo lo posible, lo que yo veo mal es que no han hecho retenes, ese mismo día dimos parte a la Policía a las 5:00 de la tarde, y no se hizo retenes, no se hizo nada».

Alonso Vargas, abuelo de Roldany, clama a las autoridades que peinen otros lugares. «Quiero que salgan en búsqueda del niño, a ver aparece en esos lugares que no han caminado, solamente se han enfocado en el sitio de Manabao y en tenernos parados haciendo preguntas en balde, porque no se han entregados a buscarlos en las zonas que haya que salir a buscarlo, en los cruces de camino, en las lomas, en todas partes».

«A lo mejor ese niño no se lo llevaron por parte abierta, clara, lo pudieron haber llevado por partes oscuras, de caminitos, de chuchos de carreteras que no caminan vehículos«, denunció Alonso.

Roldany Calderón, niño de tres años desaparecido.

Mary Vargas, tía del pequeño desaparecido, secundó a su padre Alonso, con la hipótesis de que solo se han enfocado en Manabao.

Por su parte, Belkis Rosario, miembro de la junta de vecinos de la comunidad, envió un mensaje a las autoridades: «Enfóquense en buscar el niño en otros sitios también. Debieran gestar vehículos y mandar para otras partes policías para que investiguen por otro lado. La familia tiene el corazón roto y no puede resistir más que los estén hostigando como parte del secuestro del niño», declaró.

El caso

Según las declaraciones de los familiares, Roldany Calderón desapareció el pasado 30 de marzo cuando jugaba con una botella de plástico en el patio trasero de la casa de su tía.

Ese mismo día, sus padres notificaron a las autoridades. Entre lágrimas, su madre relató que solo bastaron unos segundos para que el niño desapareciera.

«Estábamos compartiendo en familia, donde mi tía, y de un momento a otro el niño desapareció. Nos dimos cuenta de una vez, no pasó ni un minuto completo, fue de una vez que nos dimos cuenta, y no aparece por ningún lado (…) él estaba jugando en el patio ahí mismo, con nosotros», narró Vargas Ureña visiblemente afectada.

La madre concluyó su testimonio con un clamor: «Yo lo que quiero es encontrar a mi hijo y encontrarlo con vida, eso es lo único que yo quiero».

