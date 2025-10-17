Familia del expresidente Salvador Jorge Blanco da su versión sobre supuestos vínculos con Fabio Augusto Jorge Puras

Familia del expresidente Salvador Jorge Blanco da su versión sobre supuestos vínculos con Fabio Augusto Jorge Puras

Santiago. – La familia del expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, explicó que el empresario Fabio Augusto Jorge Puras, investigado por tráfico ilícito de droga, no tiene ningún tipo de vínculo con el extinto mandatario.

Dilia Leticia Jorge Mera, hija del expresidente Salvador Jorge Blanco y Adela Mera de Jorge, aclaró que el empresario investigado por narcotráfico no es pariente de su padre.

“El señor Fabio Jorge Puras no es pariente nuestro. No tenemos ningún tipo de vínculos familiares”, afirmó.

El empresario Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Antonio Polanco Virella, son investigados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Aunque figuran en un mismo expediente, el empresario Puras y Gaspar Polanco Virella, supuestamente no se conocen y solo tendrían en común que ambos son santiagueros y miembros o militantes de la misma organización política.

Fabio Jorge fue hasta mayo de este año asesor del Poder Ejecutivo para las zonas francas y Gaspar Antonio, en el 2020, se desempeñaba como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Gaspar Antonio habría viajado este jueves a Miami, Estados Unidos, donde se entregaría a las autoridades estadounidenses, mientras que Jorge Puras no se ha establecido su paradero. Algunas versiones que circulan en la ciudad afirman que también habría salido del país este jueves, pero otras señalan que permanece en esta ciudad.

El empresario Jorge Puras es pariente de prominentes personalidades de la vida empresarial, social y política de esta ciudad y el país, incluyendo el eminente cardiólogo Salomón Jorge.

Fabio Jorge es accionista mayoritario y actual tesorero del equipo Águilas Cibaeñas, propietario de varias plazas comerciales ubicadas en la avenida Bartolomé Colón de Santiago y una empresa de zona franca en la provincia de La Vega. Además, es dueño de una embotelladora de agua.

La investigación al empresario Jorge Puras impacta a varias familias de Santiago directa e indirectamente.

En tanto que, sobre Gaspar Antonio Polanco Virella solo se sabe por el momento que es santiaguero y laboraba para el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Las operaciones ilícitas bajo investigación habrían ocurrido entre 2003 y 2019, según reportes de las autoridades.

Empresarios quebrados solo tienen apellidos

Una fuente aseguró a reporteros de Hoy que en Santiago son muchos los empresarios que tienen grandes apellidos, pero que económicamente no andan bien.

Reveló que un dealer de vehículos es la persona responsable de darle oxígeno a un grupo empresarial que sus negocios tradicionales ya no producen como antes.

José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

Publicaciones Relacionadas

Familia del expresidente Salvador Jorge Blanco da su versión sobre supuestos vínculos con Fabio Augusto Jorge Puras
Familia del expresidente Salvador Jorge Blanco da su versión sobre supuestos vínculos con Fabio Augusto Jorge Puras
17 octubre, 2025
Narcotráfico, política y viceversa
Narcotráfico, política y viceversa
17 octubre, 2025
El narcotráfico es real y nos está dañando
El narcotráfico es real y nos está dañando
16 octubre, 2025
La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez
La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez
2 octubre, 2025
Imponen un año de prisión preventiva contra «Argenis Kodigo» y «Burungo» imputados de narcotráfico y lavado
Imponen un año de prisión preventiva contra «Argenis Kodigo» y «Burungo» imputados de narcotráfico y lavado
25 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La ADP en campaña

La ADP en campaña

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo