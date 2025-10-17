Santiago. – La familia del expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, explicó que el empresario Fabio Augusto Jorge Puras, investigado por tráfico ilícito de droga, no tiene ningún tipo de vínculo con el extinto mandatario.

Dilia Leticia Jorge Mera, hija del expresidente Salvador Jorge Blanco y Adela Mera de Jorge, aclaró que el empresario investigado por narcotráfico no es pariente de su padre.

“El señor Fabio Jorge Puras no es pariente nuestro. No tenemos ningún tipo de vínculos familiares”, afirmó.

El empresario Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Antonio Polanco Virella, son investigados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Aunque figuran en un mismo expediente, el empresario Puras y Gaspar Polanco Virella, supuestamente no se conocen y solo tendrían en común que ambos son santiagueros y miembros o militantes de la misma organización política.

Fabio Jorge fue hasta mayo de este año asesor del Poder Ejecutivo para las zonas francas y Gaspar Antonio, en el 2020, se desempeñaba como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Gaspar Antonio habría viajado este jueves a Miami, Estados Unidos, donde se entregaría a las autoridades estadounidenses, mientras que Jorge Puras no se ha establecido su paradero. Algunas versiones que circulan en la ciudad afirman que también habría salido del país este jueves, pero otras señalan que permanece en esta ciudad.

El empresario Jorge Puras es pariente de prominentes personalidades de la vida empresarial, social y política de esta ciudad y el país, incluyendo el eminente cardiólogo Salomón Jorge.

Fabio Jorge es accionista mayoritario y actual tesorero del equipo Águilas Cibaeñas, propietario de varias plazas comerciales ubicadas en la avenida Bartolomé Colón de Santiago y una empresa de zona franca en la provincia de La Vega. Además, es dueño de una embotelladora de agua.

La investigación al empresario Jorge Puras impacta a varias familias de Santiago directa e indirectamente.

En tanto que, sobre Gaspar Antonio Polanco Virella solo se sabe por el momento que es santiaguero y laboraba para el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Las operaciones ilícitas bajo investigación habrían ocurrido entre 2003 y 2019, según reportes de las autoridades.

Empresarios quebrados solo tienen apellidos

Una fuente aseguró a reporteros de Hoy que en Santiago son muchos los empresarios que tienen grandes apellidos, pero que económicamente no andan bien.

Reveló que un dealer de vehículos es la persona responsable de darle oxígeno a un grupo empresarial que sus negocios tradicionales ya no producen como antes.