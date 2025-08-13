Familia, el “pintor” ignorado

  Hoy
Familia, el “pintor” ignorado

Doctor Luis Felipe Rosa Hernández

Por Luis Felipe Rosa Hernández

Aun cuando llevo más de treinta años conociendo las pinturas de Familia, cuyos cuadros se encuentran colgados en miles de hogares dominicanos de la capital y otras numerosas ciudades y en ultramar, así como oficinas públicas y de instituciones o empresas privadas, oficinas y clínicas, ese extraordinario artista plástico que lleva por nombre Rafael de la Rosa Familia es una figura “ignorada” a la que no se le ha dado la debida valoración y reconocimiento.

Los temas de su producción artística sobre lienzo son variados, retratando el mar caribeño con sus intensos colores azules o plasmando paisajes urbanos de edificios amontonados, tricicleros y ciclistas veloces, frutas, criollas o botellas apiladas en formas diversas. Familia es creativo, aunque repite en numerosos cuadros un mismo tema, con formas y colores diversos, teniendo cada uno sus encantos, siempre calzados con la firma de un año cualquiera que no siempre corresponde con la fecha de su creación. Se llegó afirmar que pintaba con los dedos y no con pinceles o con ambos medios a la vez.

Puede leer: Crecimiento urbano y viviendas

Es parte de nuestra cultura el reconocer y honrar a las personas cuando ya han dejado el mundo de los vivos. Se dice con acierto que “solo reconoceremos a nuestros grandes vivos cuando se convierten en nuestros grandes muertos”. Por ejemplo, a nuestro gran José Cestero vinimos a valorarlo al final de sus días, cuando se hizo pública la condición de abandono en que vivía, arrastrando una existencia miserable ante la vista de todos, de las instituciones culturales públicas y privadas, del mundo artístico y de los medios de comunicación. Las entidades de asistencia social a los más necesitados del Estado nunca se dieron por enterados sobre la calamitosa situación por la atravesaba ese gran artista.

El caso es que Familia está envejeciendo y vive con muchas limitaciones en el sector Los Girasoles, y trabaja sus cuadros en un pequeño espacio en el ensanche Kennedy, prácticamente detrás del “Mundo del Juguete“ y el nuevo edificio de la cooperativa de los empleados del Banco Reservas, ubicado en la misma avenida Kennedy, frente al Centro Olímpico. No es justo que Rafael de la Rosa Familia vea pasar sus últimos años sin recibir el reconocimiento que merece por sus prolíferas creaciones artísticas, con un estilo que lo distingue y caracteriza. Sería un acto de justicia que alguna entidad del Estado o del sector privado, del ámbito artístico y cultural, asuma la organización y realización de una exposición de las pinturas de Familia, en sus diferentes etapas.

Debe ser reconocido y sacado de la marginalidad en la que ha vivido.

