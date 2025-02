Familiar de menor asesinado en Capotillo: «Me lo desbarataron por envidia»

«Me lo desbarataron por envidia», clama entre lágrimas un familiar de Yowin Carlos Polanco Laureano, el adolescente de 16 años asesinado en un violento enfrentamiento a tiros entre grupos rivales, registrado en la calle Libertad del sector Capotillo, Distrito Nacional.

Con la voz quebrada por la impotencia, la mujer, quien se presume es la abuela del fallecido, relató que su nieto tenía todo listo para irse a vivir a España con sus padres. Sin embargo, unos amigos lo despertaron en horas de la madrugada del pasado sábado 15 de febreo, y el joven no regresó con vida.

«Lo vinieron a despertar y se lo llevaron para que se lo comieran. La envidia, que no pueden viajar ellos, y me lo asesinaron por eso… Me lo cogieron y me lo desbarataron por envidia, porque cómo yo me lo iba a llevar», aseguró.

Doña Tata, nombre ficticio de la señora, denunció que integrantes de un punto de drogas están pagando a miembros de la Policía Nacional para encubrir a los responsables del asesinato de su nieto. Además, exigió a las autoridades esclarecer el crimen que ha sumido a su familia en el luto.

«Tiene que aclararse, porque por aquí hay unos puntos que le están pagando a la Policía eso, fue lo que yo oí, para que no digan nada», dijo la dama.

Se recuerda que Yowin falleció a causa de una herida por proyectil en la cabeza mientras recibía atenciones en la Clínica Cruz Jiminián.

En el tiroteo, además, resultaron heridos de bala Euler Roharkis Perdomo Maldonado, alias «Lemer», de 25 años; Richard Molina, de 29; y Kanovih Arcángel Jiménez Cristo, de 37.

Detenido

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, por el hecho fue detenido Enmanuel González Jiménez, alias «Juan Culón», de 20 años. Mientras tanto, los prófugos fueron identificados en uno de los bandos como: «Chiquito», «Miñi Miñi», «Stuar», «Kilyn», «Mueca» y Yohan Wilmert González, de 22 años.

Agregó que en el proceso investigativo han sido ocupadas dos armas de fuego, incluyendo una marca Glock, calibre 9mm, cuya procedencia se trata de establecer.

Según las investigaciones preliminares, el conflicto se originó tras una discusión entre varios de los implicados, motivada por el hecho de que meses atrás habían ultimado al nombrado Enmanuel Cruceta.