Familiares acusan a la Policía de torturar joven detenido en redada: «Lo mataron la misma noche»

Los familiares de Jhon Kohr Reyes, un joven de 22 años, acusan a la Policía Nacional de haberlo detenido, torturado y asesinado tras una redada en Santo Domingo Oeste.

Según su madre, Ana María Reyes Luna, su hijo desapareció tras ser presuntamente detenido por agentes policiales y, días después, fue hallado sin vida en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

“Él estaba desde el mismo día que los policías se lo llevaron. Fueron y lo tiraron desde las 3:00 de la mañana muerto, y a los ocho días fue que me informaron que él estaba muerto en el Inacif”, denunció Reyes Luna.

Los familiares aseguran que el cuerpo presentaba signos de violencia. «Se le ve la descarga eléctrica, de la pistola eléctrica, porque, a donde se la dejaron pegada, la costilla se le explotó, entonces tiene el cuello roto, ¿quién lo mató?», cuestionó su madre.

Luis Ramón Peña, pariente de la víctima, también sostiene que Reyes fue asesinado poco después de su detención. «Según se ve, lo mataron la misma noche, lo ejecutaron, ¿por qué?, queremos saber qué pasó con eso, no debió de pasar», expresó.

Miguelina Reyes, tía del fallecido, pidió justicia y aseguró que su sobrino no era un delincuente. «Queremos justicia por John, porque no era un delincuente, todo el mundo lo quería a él, él lavaba carros y la gente con carros buenos le decían: ‘Mira ve a mi casa y búscame mi carro. Le daban sus llaves para que lo traiga. Entonces, una gente que tuviera un carro bueno, no haría eso con un delincuente», declaró.

La versión oficial

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó a Hoy Digital que el caso está bajo investigación y que ofrecerán más detalles tras los resultados de la autopsia.

Otras versiones

Otras versiones señalan que Reyes padecía epilepsia y era “una persona de la calle”.

