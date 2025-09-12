Familiares de barbero abatido en Santiago se querellan contra policías

  • Hoy
Familiares de barbero abatido en Santiago se querellan contra policías

Familiares del joven barbero José Vladimir Valerio Estévez se querellaron formalmente este viernes contra los agentes de la Policía Nacional que participaron en el operativo realizado en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, provincia de Santiago, donde él perdió la vida.

«Aquí no hay miedo. El miedo lo podrán tener los delincuentes, nosotros no, porque contamos con las autoridades, con nuestro esfuerzo, sacrificio y servicio social que tenemos», advirtió el abogado Rafael Valerio, pariente del fallecido.

El jurista también expresó su agradecimiento a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por instruir al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal de Santiago para que lideren directamente las investigaciones sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos el pasado miércoles.

Otros fallecidos

Además de Valerio Estévez, a consecuencia del tiroteo murieron Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

También resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esa provincia.

Seguir leyendo: Familiares de peluquero asesinado en Santiago exigen justicia

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Familiares de barbero abatido en Santiago se querellan contra policías
Familiares de barbero abatido en Santiago se querellan contra policías
12 septiembre, 2025
Familiares dicen fueron víctimas de una masacre
Familiares dicen fueron víctimas de una masacre
12 septiembre, 2025
Familiares de peluquero asesinado en Santiago exigen justicia
Familiares de peluquero asesinado en Santiago exigen justicia
11 septiembre, 2025
Legisladores exigen investigación rigurosa por muerte de cinco hombres en Santiago
Legisladores exigen investigación rigurosa por muerte de cinco hombres en Santiago
11 septiembre, 2025
Tiroteo en Santiago: Policía realiza allanamientos en busca de Ronny
Tiroteo en Santiago: Policía realiza allanamientos en busca de Ronny
11 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Protocolos

Protocolos

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Médicos del poder ¿ética o beneficio?

Médicos del poder ¿ética o beneficio?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo