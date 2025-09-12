Familiares de barbero abatido en Santiago se querellan contra policías

Familiares del joven barbero José Vladimir Valerio Estévez se querellaron formalmente este viernes contra los agentes de la Policía Nacional que participaron en el operativo realizado en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, provincia de Santiago, donde él perdió la vida.

«Aquí no hay miedo. El miedo lo podrán tener los delincuentes, nosotros no, porque contamos con las autoridades, con nuestro esfuerzo, sacrificio y servicio social que tenemos», advirtió el abogado Rafael Valerio, pariente del fallecido.

El jurista también expresó su agradecimiento a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por instruir al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal de Santiago para que lideren directamente las investigaciones sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos el pasado miércoles.

Otros fallecidos

Además de Valerio Estévez, a consecuencia del tiroteo murieron Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

También resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esa provincia.

