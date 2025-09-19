Familiares de barbero abatido en Santiago denuncian ser amenazados

Rafael Valerio

Familiares del joven barbero José Vladimir Valerio Estévez, uno de los cinco hombres abatidos por agentes de la Policía Nacional en la avenida Olímpica, en el sector La Barranquita, provincia de Santiago, denunciaron este viernes que están siendo amenazados por desconocidos.

Según informó el abogado Rafael Valerio, una prima suya y hermana del fallecido, identificada como Gabi, fue raptada el jueves por varios minutos y posteriormente abandonada en una calle de esa ciudad.

«La hermana de él fue secuestrada ayer. Viene de la guagua, ustedes saben que cualquier taxi te está esperando para coger tu maleta o tu bulto, y se lo entran en un vehículo, ella lo halla raro, porque el hermano la estaba esperando cerca de La Ceibita, bueno pero se monta. Cuando se monta hay dos personas en el vehículo, un joven con trenzas y uno indio, ya ella está paniquiada, lo que pensó en su momento es que me van a puñalear o me van a matar. Pero, Dios le da valor, coge su teléfono y dice: “Henrri, ¿dónde tú estás?”, ellos la dejan delante de La Ceibita y solamente le dice uno de ellos: “Tú eres la hermana de José Vladimir Valerio Estévez”, narró.

De igual forma, el jurista informó que individuos se han presentado en las inmediaciones de su oficina y que, con estos actos intimidatorios, se busca silenciar a la familia y frenarla en su reclamo de justicia.

Cabe destacar que los parientes del joven barbero han advertido en numerosas ocasiones que la muerte de este no ocurrió durante un intercambio de disparos, sino que se trató de una ejecución policial.

Otros fallecidos

Además de Valerio Estévez, a consecuencia del tiroteo murieron Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

También resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esa provincia.

