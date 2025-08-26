Conmoción, asombro, tristeza y pesar es el panorama que se vive desde la noche de este lunes entre familiares y vecinos del sector Rincón Moreno, donde los comunitarios lloran la muerte de una madre que habría tomado la decisión de quitarse la vida junto a sus tres hijos, tras ingerir una sustancia tóxica en el sector Isabelita de Santo Domingo Este.

Los cadáveres de Pensilvania Jiménez Valdez quien murió envenenada junto a sus tres vástagos de siete, nueve y once años de edad, fueron velados en la casa de sus padres en el barrio Rincón Moreno en Angelina.

La solidaridad hacia los familiares era visible entre los lugareños que lamentaron la tragedia.

Miguel Flores, uno de los residentes en dicho sector, está asombrado con el trágico acontecimiento y definió a Pensilvania como una mujer humilde, trabajadora y consagrada a sus hijos y su familia.

Dijo, que la tranquilidad de Rincón Moreno y toda la población de Angelina fue interrumpida al conocer la triste noticia, que hoy enluta esta laboriosa comunidad.

Pensilvania, era la segunda de tres hijos procreados por Jesús Jiménez Concepción y su esposa Yohanmi Valdez.

Tenía 15 años residiendo en Santo Domingo Este junto a su esposo y sus tres hijos.

A las ocho de la mañana los vecinos junto a los familiares, realizaron un culto cristiano de plegarias y oraciones religiosa para que Dios reciba en su santo reino a los cuatro fallecidos.

Las víctimas de la tragedia intrafamiliar, recibieron hoy cristiana sepultura en el campo santo distrital de Angelina próximo a la nueve de la mañana de este martes.

