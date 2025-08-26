¡Entre lágrimas! Familiares de madre que se envenenó junto a sus tres hijos le dan el último adiós

¡Entre lágrimas! Familiares de madre que se envenenó junto a sus tres hijos le dan el último adiós

Conmoción, asombro, tristeza y pesar es el panorama que se vive desde la noche de este lunes entre familiares y vecinos del sector Rincón Moreno, donde los comunitarios lloran la muerte de una madre que habría tomado la decisión de quitarse la vida junto a sus tres hijos, tras ingerir una sustancia tóxica en el sector Isabelita de Santo Domingo Este.

Los cadáveres de Pensilvania Jiménez Valdez quien murió envenenada junto a sus tres vástagos de siete, nueve y once años de edad, fueron velados en la casa de sus padres en el barrio Rincón Moreno en Angelina.

La solidaridad hacia los familiares era visible entre los lugareños que lamentaron la tragedia.

WhatsApp Image 2025 08 26 at 10.06.07 AM

Lee más: Mujer se quita la vida junto a sus tres hijos en el Ensanche Isabelita

Miguel Flores, uno de los residentes en dicho sector, está asombrado con el trágico acontecimiento y definió a Pensilvania como una mujer humilde, trabajadora y consagrada a sus hijos y su familia.

Dijo, que la tranquilidad de Rincón Moreno y toda la población de Angelina fue interrumpida al conocer la triste noticia, que hoy enluta esta laboriosa comunidad.

Pensilvania, era la segunda de tres hijos procreados por Jesús Jiménez Concepción y su esposa Yohanmi Valdez.

WhatsApp Image 2025 08 26 at 10.06.06 AM 2

Tenía 15 años residiendo en Santo Domingo Este junto a su esposo y sus tres hijos.

A las ocho de la mañana los vecinos junto a los familiares, realizaron un culto cristiano de plegarias y oraciones religiosa para que Dios reciba en su santo reino a los cuatro fallecidos.

Las víctimas de la tragedia intrafamiliar, recibieron hoy cristiana sepultura en el campo santo distrital de Angelina próximo a la nueve de la mañana de este martes.

WhatsApp Image 2025 08 26 at 10.06.06 AM 1

También leer: La Isabelita de luto por muerte madre y tres hijos

Ramón Antonio Salcedo

Ramón Antonio Salcedo

Publicaciones Relacionadas

¡Entre lágrimas! Familiares de madre que se envenenó junto a sus tres hijos le dan el último adiós
¡Entre lágrimas! Familiares de madre que se envenenó junto a sus tres hijos le dan el último adiós
26 agosto, 2025
Familiares del joven hallado muerto en El Higüero exigen justicia; dicen «lo vendieron»
Familiares del joven hallado muerto en El Higüero exigen justicia; dicen «lo vendieron»
2 julio, 2025
Jet Set: CNSS extiende por seis meses cobertura médica a familiares de fallecidos
Jet Set: CNSS extiende por seis meses cobertura médica a familiares de fallecidos
27 mayo, 2025
Cómo Caín a Abel: crímenes entre familiares impactan la sociedad dominicana
Cómo Caín a Abel: crímenes entre familiares impactan la sociedad dominicana
13 mayo, 2025
Jet Set: Familiares de pareja muerta dicen suceso a acabado con sus vidas también
Jet Set: Familiares de pareja muerta dicen suceso a acabado con sus vidas también
22 abril, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Los pollos

Los pollos

Niñez Desvalida

Niñez Desvalida

Cómo se superan los traumas políticos

Cómo se superan los traumas políticos

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

China refuerza su apertura económica global

China refuerza su apertura económica global

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo