Familiares de Milagros Cristina afirman que el hombre que la asesinó en Cristo Rey era violento

Familiares de Milagros Cristina Verás Pimentel, asesinada a palos la madrugada de este lunes por su pareja sentimental, Heladio Manuel Encarnación Ortiz, en el sector La 40 de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, aseguran que el hombre era violento y que agredía a la víctima de manera constante.

Según relató María Lourdes Pimentel, prima de Milagros Cristina, ella había expresado su intención de terminar la relación con Heladio Manuel. Esta decisión parece haber llegado a oídos de él, lo que habría motivado el crimen.

«Él le decía que estaba pagado. Ella se iba a dejar de ese hombre, no sé si le habían dicho a él que ella se iba a mudar y le hizo eso. Él era un hombre violento, abusivo, y le daba golpes. Mi prima lo atendía como una mujer debe atender a un hombre», dijo Lourdes Pimentel a periodista del Periódico Hoy.

Por su parte, una vecina identificada como Elta Cabrera, narró que recibió una llamada de una hermana del agresor, quien le pidió que fuera en su auxilio porque él le había confesado que planeaba quitarse la vida.

Heladio Manuel Encarnación Ortiz, presunto homicida de Milagros Cristina Verás Pimentel

«Ella (la pariente del feminicida) me dijo: «Elta, Manuelcito me llamó y me dice que se va a matar, llámelo, tóquele la puerta y entreténgalo hablando con él. Es más, dígale que usted está mala para que la lleve al médico y usted lo entretenga, que va alguien para allá a impedir eso», manifestó Cabrera.

Continuó diciendo: «Él me dice: ‘Elta, dígale a Mota, o sea, la mamá, que yo le dejé una carta donde Kika para que ella sepa qué sucedió…» La vecina agregó que, después de que Manuel terminó de hablar con ella, cerró la puerta de la vivienda y abrió el cilindro de gas. «Fue ahí cuando ocurrió la explosión y el impacto me zumbó, que yo caí arriba de aquellos hierros», dijo.

Elta Cabrera, residente en el sector La 40 de Cristo Rey

En tanto que, el médico forense Jairo Medrano, informó que el cuerpo de Verás Pimentel presenta quemaduras y fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de autopsia.

«Encontramos a una persona quemada. Según versiones, había sostenido una discusión con su pareja. El caso se enviará al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se evaluarán y registrarán todas las lesiones del cuerpo a través de un informe de autopsia», pronunció Medrano.

Mientras que Encarnación Ortiz y varios vecinos, quienes también resultaron con quemaduras tras el estallido, fueron trasladados a un centro de salud por miembros del Sistema 9-1-1.

La mujer deja en la orfandad a una hija de dos años, otra de 14 y una de 20.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la escena del crimen para realizar los levantamientos correspondientes.

