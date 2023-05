Entre llantos y dolor, familiares de la joven Anielis Rosaura Almonte Lara, ultimada a tiros mientras se encontraba trabajando en un centro de expendio de bebidas alcohólicas ubicado en la calle Duarte Vieja esquina Las Cayenas, La Guayiga, pidieron a las autoridades hacer justicia.

«No fue a un animal que mataron. Yo quiero justicia y que caiga quien sea que tenga que caer, porque ella no se metía con nadie para que la mataran así… ella era una niña de su trabajo a la escuela y no se metía con nadie», manifesto con voz quebrada Jenifer Puello, prima de la víctima.

De acuerdo a lo expresado por Juana Puello, tía de Anielis, los disparos que terminaron con la vida de su sobrina la noche del domingo, iban dirigidos hacia otra de las personas que estaban en el establecimiento.

«Se dice que los tiros no eran para ella, pero lamentablemente a mi sobrina fue a la que mataron», dijo Puello.

Familiares de mujer ultimada en La Guáyiga piden justicia

Mientras que residente del referido distrito municipal, se quejaron de la poca presencia policial y de los constantes hechos violentos que se han registrado.

«Da pena y vergüenza, ver cómo cada vez acontecen hechos de violencias en La Guayiga, y el jefe de la Policía Nacional (mayor general Eduardo Alberto Then) no puede mandar a una patulla que se mantenga fija en la zona. Mira, aquí en estos días hicieron como ocho atracos», sostuvo Emmanuel Valdez, vecino.

Anielis Rosaura Almonte Lara, murió a consecuencias de múltiples heridas de arma de fuego, ocasionadas por un hombre en proceso de identificación, quien se desmontó de una motocicleta donde se transportaba como pasajero, entrando al negoció “Ron Marco Terraza” y sin mediar palabras empezó a disparar.

Como resultado de la agresión, también resultaron heridos Miguel Cambero (Miguel Siempre Jarto), de 25 años, y Francisco Alberto Suarez Gil, de 39, quienes reciben atenciones médicas en centros de salud.

El cadáver de la fémina de 21 años de edad, permanecía anoche en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

