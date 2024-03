La desesperación y la incertidumbre se han apoderado de decenas de personas, quienes desde lo ocurrido el pasado lunes en la Penitenciaría Nacional La Victoria, no han hecho más que pasar sus días en los alrededores de la prisión tratando de descifrar si sus parientes se encuentran dentro de las 13 víctimas mortales del agresivo incendio.

Elizabeth Encarnación.

Como la señora Elizabeth Encarnación, quien clama desesperada saber algo de su hijo, Osiris Alexander, mejor conocido como «Chichí’, quien lleva ya cuatro años encarcelado y que se encontraba en una de las celdas afectadas por el fuego.

“Yo necesito saber de mi hijo, ya que él estaba en una de las celdas que se quemó y no tengo rastro hasta ahora de él. Ustedes saben que de eso hacen tres días y yo estoy pasando un momento que no se lo deseo a nadie”, expresó la madre con dolor en sus palabras y miedo en la mirada.

La dama, oriunda de Villa Duarte, afirmó haber revisado con las autoridades tanto el listado de los trasladados como el de los reclusos que todavía se encuentran en el recinto sin tener éxito en la búsqueda de su hijo.

Katherine y Richard Sosa.

“Ya lo busqué en el listado y no aparece, y no me dejan pasar… por favor, si alguien sabe de él, los presos que trasladaron que por favor que alguien me dé razón de mi hijo”, suplicó Elizabeth, quien aún guarda la esperanza de poder encontrar a su hijo con vida.

El sentimiento se extiende ante todos aquellos que día tras día se han presentado a la penitenciaría. Otro de los casos es el de Katherine y Richard Sosa, quienes con gran pesar confesaron haber sido ellos mismos quienes entregaron a su hijo a las autoridades debido a que éste se encontraba sumido en los vicios.

“Eso es un infierno, eso ahí no es para seres humanos… eso es una selva que hay ahí; en vez de salir hombres salen animales, eso es una selva, uno los trae buscando mejoría y lo que lo saca es peor, ¿cómo se van a reformar?”, exclamó el padre del recluso, mostrándose arrepentido de aquella decisión de encarcelar a su hijo. Además, comentaron que el reo ya “está de libertad”, pues poco antes del incendio, su fianza había sido pagada.

