Los familiares del prestamista Luis Manuel Brazobán Núñez, abatido a tiros la madrugada del domingo en la calle Sánchez de Villa Mella, Santo Domingo Norte, tras un confuso incidente con agentes de la Policía Nacional, calificaron su muerte como un abuso y reclamaron justicia.

Su hermana, Tatiana Núñez, denunció que el hombre, quien minutos antes celebraba sus 50 años en una discoteca del sector, llevaba una gran suma de dinero en efectivo y enprensas. Aseguró que él temía que los policías intentaran quitárselos, ya que, según dijo, era víctima de constante hostigamiento y exigencias de dinero por parte de ellos.

«La Policía lo tenía a él en zozobra, porque era prestamista y cada vez que tenía dinero ellos se le tiraban para drenarlo, para sacarle dinero, y como él no quería porque ya estaba hasta los cojones de darle dinero a ellos, lo mataron», afirmó Núnez.

La joven cuestionó por qué, en vez de quitarle la vida a su hermano, los uniformados no le rociaron gas pimienta para someterlo. Además, agregó que los policías le sustrajeron al fallecido sus pertenencias.

«¿Por qué no le echaron un gas pimienta y dejarlo con vida? Ya luego le llevan las prendas, que tenía más de dos millones en prendas, porque cumplía años y tenía derecho de celebrar su cumpleaños. Eso no es justo», manifestó.

«A parte de que le dieron los disparos a mi papá, ellos se lo llevaron y lo atracaron, porque eso fue un atraco. A mi papá le devolvieron solamente una pertenencia. Tenía cuatro anillos, y solamente apareció una prenda, las otras están desaparecidas. Los 250 mil pesos tampoco aparecieron, que tengo un testigo que esa noche estaba con él y vieron el dinero», añadió Estefany Brazobán, hija del prestamista.

Por su parte, otra de los familiares señaló que Brazobán, aquella fatídica madrugada, se encontraba bajo los efectos del alcohol, y que en videos publicados en redes sociales se puede escuchar a una persona haciendo la salvedad a los policías.

«Eso fue un abuso, porque ellos debieron de entender que él no estaba en sus cinco cabales, estaba un poco ebrio. Se ven en algunos videos que le vociferaban al occiso que se calmara y a los policías también», pronunció Renata Magallanes.

De igual forma, amigos del prestamista lo describieron como una buena persona, que no tenía inconvenientes con los demás.

«Eso hay que averiguarlo, porque está raro. Ese muchacho era de nosotros aquí, no tenía problemas con nadie. Ni con ellos mismos, ellos todos iban a donde él», declaró Henry Bartolo Chávez.

¿Qué dicen las autoridades?

Entretanto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lamentó el incidente y realizó un llamado a la población para trabajar junto a las autoridades en favor de la seguridad ciudadana.

«Siempre habrá oportunidades de mejoras para utilizar el protocolo, pero también tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía de que entiendan que las autoridades y la ciudadanía tenemos que trabajar de manera conjunta en liderar la seguridad, de conocer nuestros derechos, pero también nuestros deberes», comunicó Faride Raful al ser preguntada sobre el tema este lunes, tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.

De su lado, Ramon Antonio Guzmán Peralta, director General de la uniformada, precisó: «Cuando el ciudadano enfrenta a la Policía con un nivel de letalidad, como un arma de fuego, entonces la Policía tiene que utilizar el mismo nivel de la fuerza con la que lo están enfrentando».

