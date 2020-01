Familiares desesperados por la desaparición de una niña

En el callejón de Los Lima, en la comunidad Las Charcas, al suroeste de esta ciudad, todos están en vilo.

La angustia y la desesperación se adueña de los familiares y de los vecinos de la niña Yanelsy Rodríguez, desaparecida a las 10:30 de la noche del pasado sábado.

No temen lo peor. Todo lo contrario. Su corazonada es que la menor se encuentre sana y salva.

“Hemos buscado por todas las casas del barrio, las cañadas, los montes y los sanitarios para ver si la hallamos, pero no aparece. Algo me dice que está viva y confío que si alguien se la llevó nos la devuelva, porque estamos desesperados”, exclamó la abuela de la infante, Leticia Mercedes Rodríguez.

La niña es hija de Yanerys Altagracia Rodríguez, de 23 años, quien también es madre de otras dos menores de 6 y 8 años de edad.

Por la desaparición de Yanelsy, la Policía Nacional mantiene bajo arresto a su progenitora y a dos adolescentes de la localidad para fines de investigación.

La abuela, Leticia Mercedes, pidió a las autoridades que también sea investigado el padre de sus nietas, solo identificado como Checo. “Así como tienen a mi hija detenida, deben hacer lo mismo con el padre de las niñas”, expresó.

Explicó que uno de los adolescentes detenido estuvo en prisión por el presunto abuso sexual a un menor de 5 años de edad en el interior de un centro educativo de esta ciudad.

La noche en que la menor Yanelsy Rodríguez desapareció estaba acompañada por una hermanita de ocho años. Las dos salieron de casa a esa hora de la noche, como ya es una costumbre en el barrio, según manifestaron los parientes de la desaparecida.

Primer caso. Los parientes de Yanelsy Rodríguez dijeron que es la primera vez que una niña desaparece del Callejón de Los Lima. Afirman que en el barrio todos los niños y las niñas se pasean por las calles a oscuras durante las noches y nunca había pasado algo semejante.

Confían en Dios y en el trabajo de la Policía Nacional para recuperar a la niña sana y salva.

“A cada momento pienso que ella me está llamando, diciéndome mamá, mamá”, narró la abuela de la menor con el rostro visiblemente entristecido porque la desaparición de la pequeña la mantiene en vilo.

Las versiones

La pequeña Yanelsy Rodríguez salió de casa, en compañía de una hermanita, hacia un colmado cercano a su vivenda. Desde entonces sus familiares nada saben de ella. La angustia se apodera de la familia.

Detenidos

La Policía Nacional tiene a varias personas detenidas, inclusive a la madre de la niña, para fines de investigación y así esclarecer los hechos.