Los restos de Andrea Marte, cuyo cadáver fue hallado el pasado miércoles con múltiples heridas de arma blanca en la vivienda donde residía, serán sepultados hoy en el Cementerio Los Cocos, del municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

«Le pido al señor presidente (Luis Abinader), que por favor encuentren ese asesino, porque ella no se metía con nadie. Señor presidente se lo pido, que no quede esta muerte impune como siempre se quedan muchas», manifestó Mari Marte, prima hermana de la víctima, al ser entrevistada por periodista de un noticiero nacional.

«Quien lo hizo (el crimen) que se entregue, porque no fue una perra que mató«, expresó Juana Marte, hermana.

La fémina de 55 años que era madre de cuatro hijos, fue definida por comunitario de la calle 3era No. 10 del barrio La Unión del kilómetro 25 de la autopista Duarte, como una persona trabajado y buena vecina.

«Yo la recuerdo a ella como muy trabajadora. Me consterna mucho porque ella estuvo cuidando a mi abuelita, y no me quejo del trato que le dio, siempre fue muy responsable», sostuvo Xiomara Victoria, amiga.

Según las autoridades policiales, Andrea Marte fue encontrada por su esposo, el obrero Obidio del Rosario, cuando llegó del trabajo a eso de la 11; 00 de la noche.

Agregó que la señora presentaba heridas en la cara y el cuello. Además, tenía un trapo adherido en la boca.

De su lado el director regional Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional, coronel Ambiorix Díaz Mariano, informó que el caso está siendo investigado por miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) para dar con él presunto autor del hecho de sangre, de quien solo se sabe que es de tez negra y flaco.

