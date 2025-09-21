Familiares y comunitarios en Fantino despiden a hermanos que murieron ahogados en presa de Hatillo

En medio de un ambiente de dolor y tristeza, familiares y comunitarios de esta población despidieron con flores y lágrimas al caer la tarde de este domingo a los hermanos Jansel y Keyla Acevedo, que ayer perecieron ahogados en la presa de Hatillo.

Los padres de los dos jovenes estudiantes, José Acevedo Jerez y Carmen Acosta, lloraban desconsoladamente tras la inesperada pérdida de la vida de sus dos hijos.

Durante velatorio y el sepelio, las expresiones de solidaridad y pesar hacia los familiares fue notoria desde anoche en la funeraria municipal de esta ciudad.

Lo que en principio de la tarde de ayer sábado comenzó como un ambiente de camaraderia familiar en la comunidad de Hernando Alonzo, terminó en lamentable tragedia en el momento los hermanos desaparecieron en las aguas del embalse.

Ambos adolecentes, de 13 y 15 años de edad, respectivamente, cursaban estudios en colegio de esta ciudad, donde eran cosiderados como estudiantes sobresalientes.

Prévio al sepelio, los comunitarios se unieron en jornada de oración para que Dios reciba en su santo reino a los hermanos Acevedo.

En medio de un ambiente caluroso, la marcha fúnebre partió hacia el cementerio municipal de Fantino, y una vez allí, despidieron de este mundo terrenal a los hermanos Acevedo.

Joven rescatado con vida sigue interno en Hospital de Fantino

El personal médico y paramédico mantiene en la sala de observacion a Estarling Hidalgo, quien fue rescatado ayer con vida de las aguas del embalse de Hatillo.

Hidalgo formaba parte del grupo de personas que ayer compartían con familiares de los hermanos que perecieron ahogados.