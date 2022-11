Familias en Los Alcarrizos se quejan tras derribo de sus viviendas por teleférico

A pesar de respaldar el desarrollo que significa para el municipio de Los Alcarrizos la construcción de un teleférico, varias familias se quejan de que sus viviendas fueron demolidas sin que hasta el momento las autoridades se hayan acercado a dar las explicaciones pertinentes.

“Nos tumbaron una parte de atrás de la casa donde estaban los baños, los sépticos y los filtrantes y hasta ahora no nos dicen nada. El ingeniero que tumbo dijo que él se iba hacer responsable pero no lo he encontrado por ningún lado, ese ingeniero se desapareció”, manifestó uno de los propietarios afectados.

Otra de las afectadas señaló que el monto ofrecido por su vivienda sería de una sola y no de dos que tiene como procedieron a demoler.

“Primero me dijeron un millón, después vinieron y me dijeron un millón trescientos mil, yo protesté porque me dijeron que eran las dos casas, y yo les dije como va hacer ese monto por mis dos casas, además nunca me dijeron que mi casa de abajo se iba”, externó la señora.

Asimismo, pequeños comerciantes del sector Libertador afirmaron que se encuentran a la espera de dicho acuerdo, ya que sus negocios se han visto altamente afectados.

Asegura estar conscientes de que la obra traerá progreso al municipio de Los Alcarrizos, vecinos de los afectados abogan por que las autoridades paguen el precio justo por cada propiedad.

“Tenemos trabajos cotizados que nos están entrando, lo tenemos que rechazar porque como estamos en desalojo no podemos hacernos responsables a un dinero para tirarnos a la calle, donde vamos a trabajar”, dijo uno de los pequeños empresarios.

La construcción de esta nueva línea del Teleférico de Santo Domingo se prevé impactará de manera positiva el municipio de Los Alcarrizos, donde además se construye la extensión de la segunda línea del Metro.

El pasado fin de semana el Gobierno anunció que empezaron a llegar desde Francia las cabinas que complementarán el nuevo teleférico.