Familias sin opción ante el alto costo del plátano, yuca y guineo

¡Todo está caro, no hay opción! Es la frase que se repite una y otra vez entre compradores y hasta los vendedores. Se refieren al precio del plátano, el guineo y la yuca, productos de gran consumo en el país, pero que debido al precio que tienen actualmente se han vueltos inalcanzables para las familias.

El plátano sigue con un costo de más de RD$30.00 en los mercados, precio que casi se duplica cuando se compra en colmados o supermercados.

La situación de la vianda ha sido justificada por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien reconoció el alto costo, pero dijo que se debe a los fenómenos naturales que han afectado las zonas productoras en los últimos días.

Sin embargo, a esta versión los vendedores de los mercados le agregan, que los productores y revendedores de plátanos, se han aprovechado de la situación y han subido el precio, por lo que han tenido que también incrementar, lo que ha perjudicado directamente a las familias dominicanas, que han visto como el salario que devengan se ve más limitado.

“Nosotros estamos comprando los plátanos a RD$23.00 y RD$24.00 la unidad, por lo que tenemos que vender a RD$30.00 y más. En verdad de que está caro”, dijo José Rodríguez, vendedor en el Mercado Nuevo de Villas Agrícolas.

Otros comerciantes señalan que para estas fechas el plátano tiende a subir, que es algo normal en el año, pero los consumidores indican que este año no tienen alternativa porque la yuca y el guineo también están caros, a pesar de la estabilidad de la inflación de la que alardea el Gobierno.

“Antes uno comía otra cosa por un tiempo. Pero no se puede comprar guineo porque están a RD$8.00 y la libra de yuca cuesta hasta RD$28.00. No se que va a pasar con el pobre aquí. El sueldo no da para nada”, dijo Ramón Pascual.

El gobierno dijo que ha suspendido la exportación de estos productos para mantener el abastecimiento, sin embargo, esta medida, hasta ahora, no ha tenido ningún efecto en el costo.

Algunos compradores abogaron ayer porque el Gobierno busque un mecanismo que pueda ayudar a controlar la especulación, ya que entiende que, además, los vendedores se están aprovechando de la situación.