Famoso chef José Andrés postula a presidente Abinader y al canciller al Premio Nobel de la Paz

El famoso chef y activista humanitario José Andrés ha postulado al presidente dominicano Luis Abinader y al canciller Roberto Álvarez para el Premio Nobel de la Paz, elogiando sus esfuerzos para establecer la seguridad y la estabilidad en Haití y en la región.

«El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Fuerza de Represión de Pandillas de Haití. El presidente Luis Abinader y el ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez están trabajando por la paz en Haití. Se merecen el Premio Nobel de la Paz», afirmó mediante sus redes sociales.

Andrés, reconocido globalmente por la labor de su organización World Central Kitchen (WCK) en zonas de crisis, elogió de manera enfática el liderazgo del gobierno dominicano en la búsqueda de soluciones a la profunda y persistente crisis que atraviesa Haití.

Aplaudió la consistente labor del mandatario y su gabinete para colaborar activamente con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales con el fin de restablecer la seguridad y estabilidad en el vecino país.

Sobre José Andrés

José Andrés es un chef y restaurador español, nacionalizado estadounidense, que ha ganado fama mundial por su trabajo culinario innovador y, sobre todo, por su intensa labor humanitaria.

Él es el fundador de World Central Kitchen (WCK), una organización sin fines de lucro creada en 2010, tras el terremoto en Haití, que se enfoca en proporcionar comidas frescas y nutritivas de inmediato a comunidades afectadas por desastres naturales o crisis humanitarias en todo el mundo.

Gracias a su activismo y a la labor de WCK, ha recibido numerosos premios, incluyendo el reconocimiento como «Humanitario del Año» por la Fundación James Beard.