Los famosos celebraron este jueves (nacional e internacionalmente) el Día de Acción de Gracias con sus familias y amigos.

Comiendo pavo, abriendo regalos o simplemente compartiendo muchos latinos vivieron este festejo.

Acá te enseñamos cómo conmemoraron este día.

La influencer Kim Kardashian y el exnovio de su hermana Khloé, Tristan Thompson, visitaron un centro penitenciario para jóvenes de Camp Kilpatrick, en California.

La Kardashian ha descrito así su visita: “Estos jóvenes se han ganado su plaza en este campamento modelo en Malibú por su gran comportamiento. Muchos están en clases universitarias y han hecho grandes cambios en sus vidas”.

Durante el encuentro compartieron sueños y aspiraciones con los encarcelados.

“No puedo esperar a verlos todos hechos realidad”.

Mientras, que el cantante Chayanne vivió este día desde su natal Puerto Rico y publicó una foto descansando en Twitter.

«Celebrando las tradiciones que alimentan el corazón. Feliz Día de Acción de Gracias», posteó.

Celebrando las tradiciones que alimentan el corazón ❤️🇵🇷😉 Feliz Día de Acción de Gracias 🙏 pic.twitter.com/hIGccvmVPQ — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) November 24, 2022

Sin embargo, la cantante Shakira optó por dedicar algunas palabras por el Día de Acción de Acción de Gracias.

La colombiana subió un video a su cuenta de Instagram deseando un feliz día a todos en inglés.

Famosos celebran el Día de Acción de Gracias

La actriz y presentadora Adamari López utilizó su red social Instagram para mandar bendiciones a sus fanáticos y mostró una sección que se hizo junto a su hija.

¨Noviembre es un mes especial para mí y me encanta celebrarlo. Hoy en el día de Acción de Gracias deseo para todos bendiciones en abundancia, que sus corazones estén llenos de armonía, alegría y amor¨.



¨Gracias Dios por tú infinito amor, por mi hija, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, por cada momento vivido que me dió un aprendizaje, me hizo crecer y ser más fuerte. GRACIAS¨, añadió.

Mariah Carey no podía faltar con su con su exitoso villancico All I Want for Christmas Is You en el desfile que Macy’s celebra anualmente por Acción de Gracias.

Los famosos Catherine Zeta Jones y Michael Douglas aprovecharon este día para viajar junto a sus dos hijos, Dylan y Carys Douglas.

“Feliz Acción de Gracias a todos los estadounidenses. Con los compromisos laborales de este año, no estamos en modo pavo, sino en un modo de agradecimiento por la salud, felicidad y familia. Amor para todos”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

La dominicana Luz García en República Dominicana no dejó pasar esta fecha por alto y compartió el con fashionista Jomari Goyso la acostumbrada celebración.