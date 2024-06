El nombre de Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, ha estado en boca de todos en los últimos días.

Este individuo, señalado por la Policía Nacional (PN) como cabecilla del asalto a una sucursal del Banco Popular, ha tenido una carrera pública bastante notable antes de este incidente.⁣

Arias, quien también es actor y modelo, ha colaborado en varios proyectos de alto perfil en la industria del entretenimiento dominicano.

Cheddy García

Participó en el reality show “Buscando un novio a Mamá”, un programa en el que la protagonista es la comediante y actriz dominicana, Cheddy García. Arias actuó hasta el capítulo 12 de 14 que fueron producidos.⁣

Y fue la propia actriz Cheddy García habló sobre el sujeto, lo cual destacó lo que conoce de él y lo que espera que haga la justicia.

A continuación el texto íntegro publicado en su cuenta de Instagram:

Acabo de enterarme de esta terrible noticia, estoy en Shock, Jorge trabajó conmigo en Buscando un novio a mamà, y lo que conozco de él es todo lo bueno en un ser humano.

QUE TRISTE 😭.. Salud Mental, porque es algo INCREÍBLE si es cierto, viniendo de él. OJALÁ SE ENTREGUE, y OJALÁ la @policiard respeten su vida, ya que supe que su hermano fué asesinado de forma confusa. Estoy en puerto Rico , pero desde aquí mi mensaje a toda la juventud Dominicana, para que no caigan en hacer lo malo, y para que cuidemos la SALUD MENTAL, porque solo con un problema de salud mental un muchacho tan bueno y educado, lleno de oportunidades en el mundo del arte, el cine, el modelaje, joven buenmoso, TODOO!

Jorge supuestamente lo tenía TODO y miren donde ha parado su vida, me dá mucha pena y se me arruga el corazón , porque no me lo puedo creer, pero cada persona sabe con que batalla está lidiando, y cuáles debilidades enfrenta, por eso es tan importante buscar de Dios y aferrarse a los valores, a la familia a las cosas REALES, que no las dá el dinero, ni la fama, ni el deseo de pertenecer .

Anthony Santos

Además, Arias también participó como actor en el video musical del bachatero dominicano Anthony Santos, titulada “Se Acabó el Abuso”.

Su carrera como modelo además lo llevó a trabajar en campañas de marcas reconocidas.⁣

Ramón Tolentino

El comunicador Ramón Tolentino aclaró que no tiene ningún tipo de vinculación con Jorge Luis estrella tras hacerse viral un video donde se ven ambos en la academia Procamp, donde Estrella Arias se desempeñaba con entrenador.

“En el 2022- 2023 yo he tenido que reforzar la seguridad y me he tenido que entrenar con cursos de tiros, me he tenido que entrenar en distintas armas de fuego de alto calibre y últimamente estaré viajando en los Estados Unidos para hacer un curso de francotirador”, manifestó.

Ali David Demey y Arisleidy Jiménez

Mientras, que los conductores de Los Dueños del Circo, Ali David Demey y Arisleidy Jiménez, dijeron que lo conocían y destacaron sus bondades.

«El atracador, que está buenísimo, que es un muñeco, es amigo mío, yo he quedado loca», dijo Jiménez.

También, Alí explicó que conoce a Jorge del gimnasio desde el 2018, «es un hombre exageradamente educado, noble y cariñoso»

José Manuel Rodríguez Sánchez (Joséma La Diva)

El actor y productor teatral dijo que «todavía no puedo creer que Jorge estudiante de mi taller esté involucrado en el asalto del Banco Popular».

«Ufff tomó mi taller en el 2021 y les juro que por su trato más forma de ser, es imposible considerar que este en algo fuera de la LEY. Espero Dios proteja su vida y de ser culpable pues que se haga Justicia», posteó.

Aplazan coerción contra asaltantes sucursal Banco Popular

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este lunes el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra dos de los cuatro sujetos que asaltaron a una sucursal del Banco Popular, ubicada en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, sector Las Praderas, del Distrito Nacional.

Los imputados son Jorge Luis Estrella Arias (a) El Modelo, identificado como el orquestador y cabecilla de la banda, y Eddy Enmanuel Segura Arias (a) Peluca, de 26 años.

La audiencia se fijó para el próximo vienes a la 09:00 de la mañana.

Sobre el caso

Según informó la Policía Nacional, los delincuentes lograron sustraer de la entidad bancaria un monto de RD$1,685,723.68 en efectivo y huyeron con rumbo desconocido en una jeepeta marca Kia, modelo Sorento, negro, con una placa de exhibición No. PP707611.

Fue de ese modo que se procedió a realizar un proceso de investigación al más alto nivel de manera objetiva, enfocados en el ámbito de la criminalidad organizada, para así identificar a cada uno de los integrantes o partícipes de este grupo criminal identificado dentro de este proceso, con sus respectivas funciones y responsabilidades penales.

Rutas de escape e identificación

Un equipo de técnicos de levantamientos de videos de la Dirección de Área de Policía Cibernética pudo observar mediante la ruta de cámaras de vigilancia que, previo a la ocurrencia de los hechos, uno de los presuntos participantes del asalto fue captado desplazándose en una motocicleta marca Bajaj Platina, negra, portando en la parte trasera una caja roja, con el logotipo de una reconocida empresa de entregas a domicilio (delivery), la cual posiblemente utilizaba como fachada.

Se trataba de Johan Eduardo Belliard Aybar (a) Berberrá, de 24 años (occiso), quien, tras estacionar la moto en la que se desplazaba, fue visto abordar la citada jeepeta utilizada en el asalto, perpetrado en la tarde del lunes 3 de junio.

Luego, los antisociales fueron captados cuando salieron de la entidad financiera tomando la avenida 27 de Febrero, con dirección hacia la Plaza de la Bandera, donde posteriormente giran hacia la avenida Gregorio Luperón.

Más adelante, “Berberrá” y Eddy Enmanuel Segura Arias (a) Peluca (detenido), tras cometer el delito, se desmontaron de la jeepeta y abordaron diferentes motocicletas y se dirigieron hacia distintas calles del municipio Santo Domingo Oeste.

Arrestos y enfrentamientos

Luego de múltiples diligencias investigativas, en horas de la madrugada del viernes 7 de junio, unidades de la DICRIM, mediante labores de inteligencia ubicaron al sospechoso identificado como Richard Michel Estrella Arias (a) El Chino, de 25 años, en la Cabaña Costa Azul, ubicada en la avenida 30 de Mayo, del Distrito Nacional, lugar donde se resistió al arresto al percatarse de la presencia policial.

En esas circunstancias éste atacó a los agentes con una pistola PT92, calibre 9mm., sin numeración, con su cargador y dos cápsulas, viéndose estos en la necesidad de ripostar la agresión ocasionándole las heridas que le provocaron la muerte.

Posteriormente, un equipo de investigación se trasladó al sector El Hoyo, del municipio Santo Domingo Oeste, con la finalidad de apresar al nombrado Johan Eduardo Belliard Aybar (a) Berberrá, donde se produjo otro enfrentamiento en el cual cayó abatido. A éste se le ocupó una pistola marca Glock, calibre 9mm., serie No. BCMP427, con su cargador y tres cápsulas.

Mientras que, en horas de la tarde de ese mismo día, se entregaron ante las autoridades policiales Jorge Luis Estrella Arias (a) El Modelo y/o El Táctico, de 36 años, identificado como el orquestador y cabecilla de la banda, y Eddy Enmanuel Segura Arias (a) Peluca, de 26 años.

Allanamiento

En la vivienda del apodado “Peluca”, junto a miembros del Ministerio Público, fue ocupada en su vivienda ubicada en Manoguayabo, Una pistola marca Smith & Wesson SD9 VE, calibre 9mm., negro con plateado, serie No. FDL0143, con su cargador y 15 cápsulas; una pistola marca Fratelli Tanfoglio, modelo TA90, calibre 9mm., negro, serie No. G31901, con su cargador y ocho cápsulas; un cargador de pistola marca Smith & Wesson, con cuatro cápsulas 9mm.; un chaleco multiuso militar-policial; un casco protector, un cajón con el logotipo de la compañía de delivery “Pedidos Ya”, una gorra y un t-shirt.

Ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Lee más: Aplazan coerción contra Jorge Luis Estrella Arias y Eddy Enmanuel Segura Arias asaltantes sucursal Banco Popular