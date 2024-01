Famosos que han muerto desde las alturas

La luz de muchas estrellas ha sido apagada por trágicos accidentes aéreos. A la desafortunada lista se le suma el actor Christian Oliver, quien murió junto a sus hijas

Por: Rosmery Martínez

Escenarios por recorrer, canciones por cantar, guiones por aprender, carreras interrumpidas… así quedaron las vidas de cantantes y actores fallecidos en accidentes aéreos.

Lamentablemente la lista de los fallecidos por la misma causa, sigue en ascenso y el caso más reciente es el del actor Christian Oliver.

A la edad de 51 años, el actor nacido en Alemania pero con ciudadanía estadounidense, murió al viajar en una avioneta que, tras presentar complicaciones cayó al océano.

Lo más trágico del accidente es que sus dos hijas Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, lo acompañaban y también fallecieron.

Jessica Klepser, esposa del fallecido actor dijo en un comunicado: “Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente aéreo del 4 de enero de 2024, que se cobró la vida de nuestros queridos familiares. Nuestras hijas, Madita (12) y Annik (10), junto con su padre Christian, regresaban de unas vacaciones en el Caribe cuando el avión en el que viajaban tuvo problemas con el motor y cayó al océano”.

Christian participó en producciones como “Meteoro” “Speed Racer», «Valkiria», «The Good German» e «Indiana Jones and the Dial of Destiny», entre otras.

En televisión, protagonizó durante dos años la popular serie de acción europea «Alarm für Cobra 11» (conocida en español como «Alerta Cobra»), además de haber aparecido en otras series y miniseries alemanas y estadounidenses.

La cantante Jenni Rivera falleció un 9 de diciembre de 2012 luego de abordar un jet que se estrelló minutos después de su despegue.

Antes del desafortunado accidente, la “Diva de la Banda” había presentado un gran show en la Arena Monterrey. Luego abordó un Learjeat 25 matrícula N325MC, con rumbo al aeropuerto de Toluca.

Unos años más atrás la cantante estadounidense Aaliyah, perdió la vida en el 2001 de la misma forma. Luego de grabar el video de “Rock The Boat”, la carrera de la también actriz y bailarina fue interrumpida al estrellarse el avión en el que viajaba, en Las Bahamas.

Otra tragedia que impactó la industria del entretenimiento fue la muerte de Ritichie Valens, creador de la canción “La Bamba”, además de a Buddy C Holly y Jiles Perry Richardson, más conocido como The Big Bopper, que viajaban a bordo del avión que se estrelló en Iowa (Estados Unidos) en 1959.

Considerado como de los mejores guitarristas del rock, Randy Rhoads murió a los 25 años, cuando estaba en la cumbre de su carrera con Ozzy Osbourne.

Las causas del accidente quedaron confusas, pero según medios internaciones, el fatal suceso se habría producido cuando Randy Rhoads le jugaba una broma a sus compañeros mientras sobrevolaba en una avioneta el autobús en el que descansaba el resto de la banda y un ala acabó recibiendo un golpe que desestabilizó la aeronave.

El el ídolo mexicano Pedro Infante, perdió la vida el 15 de abril de 1957 cuando se desplomó el avión carguero en el que se transportaba como copiloto.

El galán de la Época de Oro del cine mexicano, fue conocido como un gran aficionado de la aviación. Infante, ya había tenido dos accidentes: el primero en Guasave, cuando chocó contra un campo de maíz y quedó con una cicatriz en la barbilla.

El segundo en Michoacán, cuando su nave se desplomó y a raíz del suceso le tuvieron que colocar una placa de titanio en el cráneo.

Le puede interesar: Fundación OGC entrega juguetes a más de 400 niños en Villa Gautier