La República Dominicana se encuentra sumida en el dolor tras una serie de tristes despedidas de famosos que han golpeado al ámbito cultural y artístico en los últimos días.

El arte nacional amaneció de luto por la partida del dramaturgo dominicano Franklin Domínguez, ocurrida la madrugada de ayer.

Falleció por complicaciones derivadas de un cáncer de próstata, coincidencialmente el Día Internacional del Actor.

Más allá de su creatividad, Domínguez deja un legado imborrable como maestro y referente cultural, quien alzó su voz para formar nuevas generaciones y, también, para darle estructura al arte, en términos de organización.

Otro adiós notable fue Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, uno de los grupos más populares del pop español de mediados del siglo pasado, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en un hospital de Madrid.

El cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona, noreste) hace 3años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo “positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco” contra la enfermedad.

El emblemático Getulio Bonilla Santana, comunicador, diseñador y gremialista que se destacó como un colaborador a tiempo completo de los gremios de la comunicación, a los cuales dedicó la mayor parte de su vida como profesional, falleció ayer tras varios días en cuidados intensivos, con problemas cardíacos.

Otras de las más recientes pérdidas es la de Angelita Curiel, “La Mulatona”, una de las grandes figuras del entretenimiento dominicano que marcó a toda una generación en los años 80 con su música, bailes, actuaciones, libretos y su chispa inigualable.

La reconocida vedette brilló en el escenario del Show del Mediodía, donde protagonizó momentos memorables. En su trayectoria compartió con leyendas como Anthony Ríos, Luisito Martí y Freddy Beras Goico.

También partió de esta tierra Miguel Ángel Martínez, reconocido actor de teatro, cine y televisión en República Dominicana, el pasado jueves en su residencia ubicada en el sector Villa Progreso del Este, Los Trinitarios II, en Santo Domingo Este.

La información fue confirmada por Víctor Pérez, presidente de la Junta de Vecinos, quien indicó que las causas del deceso aún se desconocen y que el cuerpo permanece en su hogar a la espera de la intervención de las autoridades.

Figuras internacionales

El mundo del cine madrileño despertó con una triste noticia el pasado lunes por la muerte de la actriz Verónica Echegui, cuatro veces nominada al Goya y quien se dio a conocer por su papel de “La Juani” en la película de Bigas Luna de 2006.

Con medio centenar de títulos como actriz en su trayectoria, su primer Goya lo ganó por su debut como directora con el cortometraje de ficción denominado ‘Tótem Loba’ (2021).