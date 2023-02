Famosos que se dieron cita en el Super Bowl 2023

Millones de televidentes se han dado cita este 12 de febrero para ver el encuentro entre los Kansas City Chiefs en contra de los Philadelphia Eagles, quienes se disputaran el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LVII (57°), el cual se cruzará con la presentación Half-Time de la icónica Robyn Rihanna Fenty, mejor conocida como Rihanna.

Entre el partido disputado por Patrick Mahomes y Jalen Hurts, así como el regreso de la conocida intérprete de éxitos como Umbrella, Love on the Brain, Love the Way You Lie y Stay el encuentro se volvió un atractivo para todo el mundo, incluyendo para los famosos que se dieron cita en el State Farm Stadium, de la ciudad de Phoenix, Arizona.

Entre las figuras que se han dado cita en el encuentro más importante de la temporada para la National Football League (NFL) se pueden apreciar altos dirigentes del deporte estadunidense, así como cantantes, actores y deportistas de otras disciplinas.

Bradley Cooper

El reconocido intérprete americano Bradley Cooper es un ávido seguidor de las Eagles, por lo que su presencia en el State Farm Stadium era algo de esperarse. Dentro de estadio el histrión fue captado por las cámaras se hizo viral en las redes, pues se terminó la botana cuando todavía ni empezaba el Super Bowl.

Esta no es la primera vez que Cooper se da cita en algún recinto para apoyar a su equipo. El actor estuvo presente en el Super Bowl de 2018 entre Philadelphia y New England Patriots.

Billie Eilish

Una de las personalidades que asistieron al partido clave de la NFL fue Billie Eilish, posiblemente también para ver la presentación de Rihanna. Antes, la cantante afirmó que tenía miedo de conocer a la artista del medio tiempo, demostrando ser bastante fan de ella.

Adele

La cantante británica fue otra de las grandes celebridades que se dio cita en el State Farm Stadium. Fiel a su estilo, se le apreció con unas gafas extravagantes y un blazer gris. Rápidamente, la oriunda de Londres se volvió viral en redes sociales por el gesto que tuvo por mostrarse concentrada en el partido.

Paul McCartney

Otro artista que fue captado en la casa del Super Bowl LVII fue el mítico Paul McCartney, ex vocalista de la banda británica “The Beatles”. A diferencia de su compatriota Adele, el nacido en Liverpool se mostró totalmente emocionado y metido en el trámite del encuentro. Cabe resaltar que Paul es uno de los aficionados que es común verlo dentro de las gradas en el “Gran Domingo”.

Nick Jonas

Otro de los artistas de renombre que estuvieron en la casa de los Cardinals, fue uno de los miembros de la banda juvenil estadounidense Jonas Brothers, Nick Jonas. Fue la misma cuenta oficial de la NFL la que dio a notar la asistencia de Nick en uno de los palcos del inmueble.

LeBron James

Por último pero no menos importante, tenemos al máximo anotador en la historia de la NBA, LeBron James. El legendario basquetbolista de la NBA fue uno de los nombres que más revuelo generó al saberse que estaba contemplando el duelo de los Chiefs vs Eagles. Durante los últimos días, el actual jugador de los Lakers escribió su nombre con letras de oro en la historia del deporte tras convertirse en el mayor anotador en la historia de la liga estadounidense.

En pleno encuentro, el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin aprovechó el momento para sacarse una foto con King James. De igual manera, no mostró su apoyo hacia un equipo en especial.