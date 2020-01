Fanática de Romeo Santos se hace tatuaje en zona íntima; artista reacciona

View this post on Instagram

Jamás pediría, ni tan siquiera haría sugerencia a un fanático, que se hiciera un tatuaje con mi nombre, mi cara, o una frase mía. Eso es algo muy personal y delicado. De todas maneras, agradezco públicamente esta demostración de admiración hacia mi persona. Algo me dice que tu acción, y acciones semejantes de parte de otros fans, significan que mi música ha marcado vidas, incluyendo la tuya. Por poder haber logrado eso, si me siento satisfecho. Gracias, y ¡que Dios te bendiga, linda! 😘👑