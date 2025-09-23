FAO prevé que República Dominicana alcanzará el objetivo de “Hambre Cero” en dos años

El presidente Luis Abinader sostuvo este martes una reunión bilateral con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en la sede de las Naciones Unidas.

En el marco del encuentro, el director general de la FAO destacó que la República Dominicana avanza de manera firme hacia la meta de alcanzar el objetivo de “Hambre Cero” y proyectó que, en un plazo de dos años, el país podría cumplir con esta meta.

Asimismo, valoró la visión del presidente Abinader en materia de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, señalando que el país se ha convertido en un referente regional gracias a sus programas de apoyo a la producción agrícola, la asistencia social y la innovación en el campo.

De su lado, el presidente Abinader resaltó que, de acuerdo con el economista jefe y director general adjunto del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO, Máximo Torero Cullen, durante el Diálogo Regional de Seguridad y Erradicación del Hambre celebrado el 21 de agosto en Santo Domingo, la subalimentación en la República Dominicana se redujo del 8.7 % en 2019 al 3.6 % en 2025, colocándose por debajo del promedio regional.

Leer más: Con 13 nuevos comedores, Luis Abinader cumple la meta de 159 en todo el país en 5 años

El mandatario dominicano indicó que este logro es resultado de las políticas de aumentos salariales, los programas de protección social y las mejoras en la producción agrícola implementadas por el gobierno.

El organismo extendió una invitación especial al presidente Abinader para ser el orador principal en la conmemoración del 80.º aniversario de la FAO, que se celebrará en Roma en un evento internacional con la participación de líderes mundiales.

Aunque por compromisos de agenda no podrá asistir de manera presencial, el mandatario pronunciará su discurso de forma virtual, reafirmando el compromiso de su gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el hambre en el mundo.

En el encuentro participaron el director general adjunto de la FAO, Maurizio Martina; el economista jefe y director general adjunto del Departamento de Desarrollo Económico y Social, Máximo Torero Cullen; y la directora de la Oficina de Enlace de la FAO con las Naciones Unidas, Angélica Jácome.

Por la delegación dominicana acompañaron al presidente Abinader el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Arturo Silié Valdez; y el embajador ante las Naciones Unidas, Wellington Bencosme.

Te puede interesar: Mis niños se acuestan sin cenar y lloran de hambre: La triste historia de una madre en Los Guaricanos