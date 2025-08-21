Faprouasd anuncia un paro general docencia en la UASD

A solo dos días de iniciado el semestre, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) anunció ayer un paro general de inmediato en docencia en todos los recintos, centros y subcentros de esa casa de altos estudios, en demanda de reivindicaciones laborales e institucionales.

Un documento dado a conoce por el gremio de profesores universitarios señala que la paralización inició ayer, pero no especifica hasta cuando la mantendrá vigente.

Según la comunicación, la decisión fue adoptada durante una asamblea general celebrada en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades, donde el gremio docente acordó suspender la docencia hasta nuevo aviso.

En cuanto a las demandas, Faprouasd exige el cumplimiento del aumento del 30 % en la indexación salarial, aprobado mediante resolución del Consejo Universitario, pero que aún no ha sido ejecutado.

Además, reclaman el nombramiento inmediato de los profesores que ganaron concursos de oposición y que, aseguran, han impartido docencia durante años, sin ser designados de manera formal.

También piden que el Consejo Universitario ejerza su rol como el máximo órgano de gobierno de la universidad y que emita su opinión sobre los riesgos y peligros que amenazan a la UASD por el proyecto que busca fusionar al Mescyt con el Minerd.

Faprouasd pide respeto a la institucionalidad de la universidad, que en su opinión está atropellada de forma constante por el rector Editrudis Beltrán.