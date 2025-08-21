Faprouasd anuncia un paro general docencia en la UASD

Faprouasd anuncia un paro general docencia en la UASD

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

A solo dos días de iniciado el semestre, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) anunció ayer un paro general de inmediato en docencia en todos los recintos, centros y subcentros de esa casa de altos estudios, en demanda de reivindicaciones laborales e institucionales.

Un documento dado a conoce por el gremio de profesores universitarios señala que la paralización inició ayer, pero no especifica hasta cuando la mantendrá vigente.

Según la comunicación, la decisión fue adoptada durante una asamblea general celebrada en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades, donde el gremio docente acordó suspender la docencia hasta nuevo aviso.

En cuanto a las demandas, Faprouasd exige el cumplimiento del aumento del 30 % en la indexación salarial, aprobado mediante resolución del Consejo Universitario, pero que aún no ha sido ejecutado.

Además, reclaman el nombramiento inmediato de los profesores que ganaron concursos de oposición y que, aseguran, han impartido docencia durante años, sin ser designados de manera formal.

Puede leer: Profesor Honorario a Rafael Sánchez Español

También piden que el Consejo Universitario ejerza su rol como el máximo órgano de gobierno de la universidad y que emita su opinión sobre los riesgos y peligros que amenazan a la UASD por el proyecto que busca fusionar al Mescyt con el Minerd.

Faprouasd pide respeto a la institucionalidad de la universidad, que en su opinión está atropellada de forma constante por el rector Editrudis Beltrán.

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

Publicaciones Relacionadas

Faprouasd anuncia un paro general docencia en la UASD
Faprouasd anuncia un paro general docencia en la UASD
21 agosto, 2025
Encuentro-Taller FCES: una visión compartida hacia el 2026-2030 para la comunidad académica
Encuentro-Taller FCES: una visión compartida hacia el 2026-2030 para la comunidad académica
19 agosto, 2025
Una mujer presumida
Una mujer presumida
9 agosto, 2025
Noel de la Rosa busca dirigir vicerrectoría de la UASD
Noel de la Rosa busca dirigir vicerrectoría de la UASD
8 agosto, 2025
UASD gradúa a 1,577 nuevos profesionales en La Romana durante el 162 aniversario de la Restauración
UASD gradúa a 1,577 nuevos profesionales en La Romana durante el 162 aniversario de la Restauración
6 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

Balance de cinco años y objetividad

Balance de cinco años y objetividad

Hard Rock Hotel celebra el regreso de Latin Music Tours

Hard Rock Hotel celebra el regreso de Latin Music Tours

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo