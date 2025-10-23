Farándula entrega anillos a campeones

  • Hoy
Farándula entrega anillos a campeones

Integrantes del equipo del Club Farándula Nini Caffaro

En una noche llena de brillo, ritmo y alegría, el Club de la Farándula Nini Cáffaro realizó la entrega de los anillos a los integrantes del equipo campeón del Torneo de Softbol Chata del Distrito Nacional correspondiente al 2024.

La actividad se realizó en un ambiente festivo, con una temática inspirada en la inolvidable década de los 70, que marcó un antes y un después en la historia del club.

Con un despliegue de creatividad, luces y vestuarios que evocaron la era del disco, los asistentes disfrutaron de una velada sin precedentes donde el deporte, la camaradería y el buen gusto se dieron la mano.

  Puedes leer: El Pabellón de la Fama 2025 recibiráa cuarto exatletas forjados por el PARNI

La celebración también fue escenario para festejar los cumpleaños de varios miembros del club, en un ambiente de unión y entusiasmo que reafirmó el espíritu farandulero que distingue a esta familia deportiva.

El evento se consolidó como una muestra más del compromiso del Club de la Farándula Nini Cáffaro con el deporte, la amistad y la alegría que lo caracterizan.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Farándula entrega anillos a campeones
Farándula entrega anillos a campeones
23 octubre, 2025
Lucha inicia torneo nacional Copa de Campeones
Lucha inicia torneo nacional Copa de Campeones
29 agosto, 2025
Robó dos anillos del Instituto Duartiano y ahora esta es la condena que deberá cumplir
Robó dos anillos del Instituto Duartiano y ahora esta es la condena que deberá cumplir
15 agosto, 2025
Todo los detalles sobre la 4ta edición del Torneo Almuerzo de Negocios
Todo los detalles sobre la 4ta edición del Torneo Almuerzo de Negocios
15 agosto, 2025
Minuto a minuto: Así fue el robo anillos de alto valor del Instituto Duartiano
Minuto a minuto: Así fue el robo anillos de alto valor del Instituto Duartiano
14 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

¿Otra vez misiles en el Caribe?

¿Otra vez misiles en el Caribe?

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo