Farándula entrega anillos a campeones

En una noche llena de brillo, ritmo y alegría, el Club de la Farándula Nini Cáffaro realizó la entrega de los anillos a los integrantes del equipo campeón del Torneo de Softbol Chata del Distrito Nacional correspondiente al 2024.

La actividad se realizó en un ambiente festivo, con una temática inspirada en la inolvidable década de los 70, que marcó un antes y un después en la historia del club.

Con un despliegue de creatividad, luces y vestuarios que evocaron la era del disco, los asistentes disfrutaron de una velada sin precedentes donde el deporte, la camaradería y el buen gusto se dieron la mano.

La celebración también fue escenario para festejar los cumpleaños de varios miembros del club, en un ambiente de unión y entusiasmo que reafirmó el espíritu farandulero que distingue a esta familia deportiva.

El evento se consolidó como una muestra más del compromiso del Club de la Farándula Nini Cáffaro con el deporte, la amistad y la alegría que lo caracterizan.