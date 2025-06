La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió que la querella por difamación e injuria que interpuso ante la Procuraduría Especializada de Delito de Alta Tecnología contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge se llevará hasta las últimas consecuencias.

«Esto va a llegar hasta donde tenga que llegar. Ya la justicia estará encargándose de este tema. Miguel Valerio ya está apoderado, encabezando a los abogados que están en este caso. Ya yo se los dejo a ellos, que hagan el trabajo», expresó la funcionaria.

Manifestó desconocer las razones de la presunta campaña de descrédito de la que ha sido víctima, y aseguró que esto no la hará dejar de ser quien es ni la va a amedrentar.

«Yo no le tengo miedo a nada, gracias al Señor. Yo hablo con la verdad. Yo creo que cuando uno acude a la justicia no es para silenciar a nadie, sino simplemente para que la verdad salga. Los mecanismos de la justicia están establecidos en la ley», pronunció la exlegisladora, quien subrayó: «Esto fue una campaña muy bien orquestada, no fue aleatorio».

Al ser preguntada sobre si ya tiene identificadas a las personas que habrían pagado los ataques en su contra, abogada respondió: «Los que lo saben son los que están ahora en la justicia. Vamos a ver qué dicen».

Antes que ministra de Interior y Policía, es madre

Faride Raful afirmó que “los inventos” en su perjuicio han afectado tanto a ella como a sus familiares y amigos, y recordó que, antes que ministra de Interior y Policía, es un ser humano, hija y madre.

«Cuando mi hijo de 13 años ve en las redes algo de esta naturaleza… evidentemente te toca porque no sabes qué responder, y hasta qué punto uno tiene que exponer a los seres queridos por uno hacer el trabajo a este tipo de mundo tan bajo. Se sufre, claro, yo sufro por ellos también«, expresó.

Faride Raful, ministra de Interior y Policía

Continuó: «Creo firmemente en un Estado de derecho, creo que el Estado de derecho garantiza nuestra dignidad… La libertad de expresión no te da derecho a calumniar ni a inventar de una persona cualquier cosa».

Raful, además, hizo un llamado a la ciudadanía a enfrentar las difamaciones e injurias que cometen algunas personas, ya que, al igual que ella, cualquiera puede ser víctima de estas acciones.

«Creo que nosotros debemos cuidarnos todos. Como dije, esto es algo colectivo que le puede pasar a cualquiera de nosotros», enfatizó la comunicadora.

Las declaraciones de la política dominicana fueron ofrecidas la noche de este lunes durante una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela, que se transmite por Color Visión.