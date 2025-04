Faride Raful asegura gestión de Abinader marca récord histórico con deportaciones

Ministra de Interior y Policía afirma esta gestión es la que más ha deportado

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reveló este lunes que la actual gestión gubernamental ha ejecutado 187,983 repatriaciones de migrantes irregulares desde octubre de 2024, incluyendo 93,357 solo en lo que va del año, marcando un récord histórico en la política migratoria dominicana.

Sin embargo, advirtió que estas cifras reflejan «la grave crisis humanitaria» que atraviesa Haití, país vecino sumido en un «estado de caos».

En la rueda de prensa tras la reunión 86 de la Fuerza de Tarea Conjunta, en la sede de la Policía Nacional, teniendo como anfitrión a su titular, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, la ministra resaltó que las deportaciones masivas no son motivo de celebración.

“Esto no es un dato que deba llenarnos de orgullo. Preferimos un Haití estable, que no produzca inmigrantes. Pero mientras persista la inestabilidad, garantizaremos la seguridad de nuestra nación», declaró.

Preciso que la Dirección General de Migración se incorporara a la Fuerza de tarea, a través de su director Luis Rafael Lee Ballester, para tener presencia en las variables e indicadores de las interdicciones y abordaje, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.

Enfatizó que la regulación migratoria no es un tema de juego con el que intentan hacer política, sino un trabajo conjunto, evidenciado con el fortalecimiento de la frontera y el uso avanzado de un sistema tecnológico de registro biométrico.

“Si aquí estuviéramos politizando el tema y jugando con un tema sensible para la seguridad nacional, no hiciéramos este trabajo ni habláramos con los hechos. Quienes lo instrumentalizan habrán perdido la batalla, porque como autoridades no descansaremos hasta hacer cumplir la ley”, aseveró.

Sobre las denuncias de agentes corruptos durante las intervenciones, llamó a la población a denunciar estas acciones para actuar de inmediato y hacer cumplir las reglas para todos.

“Queremos que denuncien, que nos graben, que nos llamen, que nos lo manden, para de inmediato actuar porque la idea es cumplir, pero que cumplamos todos. Ningún agente de Migración, de la Policía o del Ministerio de Defensa, contará con impunidad de un sistema cuando trate de manera arbitraria de ejecutar las acciones que necesita nuestro país para mantener el control migratorio”, dijo la ministra.

Indicó que, como expresó el presidente durante el anuncio de las 15 medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis haitiana, serán involucrados 750 nuevos agentes migratorios este año, con respeto del debido proceso y los derechos humanos, lo que incluye la intervención a las parturientas haitianas en los centros de salud.

“En cuanto a los oficiales en los principales hospitales del país, será de manera gradual, agentes oficiales de cumplimiento, que velarán para que estas medidas sean respetadas, incluido el momento del certificado de nacido vivo, para evitar incongruencias o violaciones a la ley”, manifestó.

Resaltó que los esfuerzos para hacer cumplir la ley están basados sobre la firme determinación de hacer cumplir con acciones el respeto a la soberanía y la identidad del pueblo.

“No trabajamos para generar vistas, sino para determinar que en República Dominicana es respetada la soberanía, la identidad de nuestro pueblo, pero también la capacidad de nuestras autoridades en hacer cumplir lo que la ley manda”, advirtió.

Aglomeraciones prohibidas en balnearios

La ministra Raful reiteró que las aglomeraciones y fiestas en balnearios están prohibidas, por tercer año consecutivo.