Farmacéuticas España caen en bolsa por arancel Trump

Madrid. EFE.

Las farmacéuticas españolas registraron ayer caídas en bolsa que se acercan en algunos casos al 3 %, tras el anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, de imponer nuevos aranceles del 100 % a los medicamentos importados a partir del 1 de octubre.

A diferencia de España, las farmacéuticas europeas, que abrieron la sesión a la baja, registran tras una hora de cotización leves subidas, como sucede en el caso de la española Faes Farma, que cotiza en el mercado continuo, que registra una leve alza del 0.33 %.

En el caso de España, el mayor descenso es para Rovi, que cotiza en el IBEX y que cede el 1.24 %, con lo que sus títulos se quedan en 55.9 euros. En el año, esta compañía pierde en bolsa un 9.68 %. Grifols, que también cotiza en el selectivo español, se deja el 0.04 %, con la acción en 11.98 euros y unas ganancias en el año del 32.49 %. En el mercado continuo, la biofarmacéutica Oryzon Genomics es el valor que más cede, un 2.52 %, lo que lleva el precio de sus títulos a 3.08 euros.

