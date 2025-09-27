Farmacéuticas España caen en bolsa por arancel Trump

  • EFE
Farmacéuticas España caen en bolsa por arancel Trump 

Madrid. EFE.

Las farmacéuticas españolas registraron ayer caídas en bolsa que se acercan en algunos casos al 3 %, tras el anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, de imponer nuevos aranceles del 100 % a los medicamentos importados a partir del 1 de octubre.

A diferencia de España, las farmacéuticas europeas, que abrieron la sesión a la baja, registran tras una hora de cotización leves subidas, como sucede en el caso de la española Faes Farma, que cotiza en el mercado continuo, que registra una leve alza del 0.33 %.

En el caso de España, el mayor descenso es para Rovi, que cotiza en el IBEX y que cede el 1.24 %, con lo que sus títulos se quedan en 55.9 euros. En el año, esta compañía pierde en bolsa un 9.68 %. Grifols, que también cotiza en el selectivo español, se deja el 0.04 %, con la acción en 11.98 euros y unas ganancias en el año del 32.49 %. En el mercado continuo, la biofarmacéutica Oryzon Genomics es el valor que más cede, un 2.52 %, lo que lleva el precio de sus títulos a 3.08 euros.

  Puedes leer: La difícil situación que enfrentan los agricultores en EE.UU. pone a prueba su apoyo a Trump

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Páginas de la historia china
Páginas de la historia china
27 septiembre, 2025
Real Madrid y el Atlético van hoy en el derbi de Liga España
Real Madrid y el Atlético van hoy en el derbi de Liga España
27 septiembre, 2025
Farmacéuticas España caen en bolsa por arancel Trump
Farmacéuticas España caen en bolsa por arancel Trump
27 septiembre, 2025
Más de 18 millones de personas en el mundo morirán de cáncer en 2050, un 75% más que ahora
Más de 18 millones de personas en el mundo morirán de cáncer en 2050, un 75% más que ahora
25 septiembre, 2025
Lula, Sánchez, Boric y Petro piden reforzar democracia
Lula, Sánchez, Boric y Petro piden reforzar democracia
25 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 26 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 26 de septiembre de 2025

Esperando el informe

Esperando el informe

Mientras los acuerdos sean titulares, nada cambiará

Mientras los acuerdos sean titulares, nada cambiará

José Sirí: Te apoyo, no te rindas

José Sirí: Te apoyo, no te rindas

“El Dominio Mundial”: geoestrategias y poder a través de fuerzas militares (4)

“El Dominio Mundial”: geoestrategias y poder a través de fuerzas militares (4)

Faride Raful inicia torneo de basket 3×3 en barrio DN

Faride Raful inicia torneo de basket 3×3 en barrio DN

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo