Farmasi presenta nueva línea de productos de belleza

Con el lema “We love farmasi” Emre Tuna Presidente de la marca para América y el Caribe, visitó República Dominicana acompañado de varias influencers que de un viaje todo incluido patrocinado por la compañía para ser parte de la última parada de Farmasi on the road”. Famarsi on the road o farmasi en la ruta es un evento que la empresa Turca realiza cada año con el objetivo de crear lazos más estrecho entre sus consumidores y beauty influencers, para ello los directivo escogen ciudades y países en los que ya están establecido y de esta forma motivar e incentivar personalmente con actividades cargadas de música, show y una capacitación de cómo funciona la empresa en Turquía y en los almacenes en Estados Unidos.

El evento

A bordo de su Jet privado, Emre Tuna realizo 12 paradas estratégicas y en cada ciudad participaron en eventos.

Lugares de parada: Nashville, Denver, Seattle, Anaheim, San Antonio TX, Chicago, New York, Charlotte, Atlanta GA, Orlando, FL, San Juan Puerto Rico y República Dominicana.

Con la presencia de más de 600 Beauty Influencer en el Salón la Mancha del Hotel Lina, el Presidente de Farmasi para América Latina y el Caribe, Emre Tuna, agradeció la presencia de cada persona en este lanzamiento de una nueva línea que entiende será la numero uno en poco tiempo.

En el evento fueron premiadas alrededor de 40 personas por su crecimiento en la empresa, por desarrollo de grupo, 5 por volumen de ventas y 3 recibieron el máximo galardón por haber llegado a la posición más alta, ganando un viaje todo incluido a conocer las fábricas de Farmasi en Turquía.

Conociendo Farmasi

Es líder internacional en la industria de la venta directa de cosméticos, cuidado de la piel y suplementos nutricionales. Conocidos por su compromiso con los estándares de belleza limpios y seguros. Poseen un plan de compensación altamente competitivo, FARMASI ofrece una oportunidad de negocio única en la

que los emprendedores en crecimiento pueden unirse a la comunidad de más de cuatro millones de Beauty Influencers en todo el mundo y vender productos para ganar comisiones.

En la actualidad están establecidos en 30 países y continúan en expansión, FARMASI es una de las empresas de venta directa de más rápido crecimiento, ganando reconocimiento mundial a través de su línea de cuidado de la piel, Dr. C. Tuna, la línea de nutrición, Nutriplus, y línea de cosméticos, Farmasi, que está arrasando en todo el mundo.