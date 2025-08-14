Fausto «Ceja» Rodríguez: el ídolo que hizo llorar al boxeo dominicano

Fausto «Ceja» Rodríguez: el ídolo que hizo llorar al boxeo dominicano

A 48 años del fatídico accidente que arrebató la vida al boxeador Fausto “Ceja” Rodríguez, el exatleta y reportero gráfico Sterling Alcántara compartió con el periódico Hoy un emotivo testimonio sobre aquel día que marcó al deporte dominicano.

“Un día como hoy, el 14 de agosto de 1977, murió en la autopista Las Américas el boxeador ido a destiempo, Fausto Ceja Rodríguez”, expresó Alcántara. “

El joven de San Carlos se desplazaba desde Santo Domingo hacia el Este cuando el vehículo en que viajaba se deslizó en el pavimento de concreto, perdiendo la vida instantáneamente.”

Alcántara recordó que en ese entonces la autopista Las Américas era de concreto, y los accidentes eran frecuentes. “Los vehículos no se agarraban bien del cemento. Era común que ocurriera un accidente diario”, lamentó.

Fausto Ceja, de apenas 26 años, falleció junto a su esposa Bertha y su hijo Fausto Junior. Una bebé sobrevivió milagrosamente, al igual que su sobrino Luis Rodríguez. El país entero sintió el golpe. “La ciudad, el país lamentó con mucho dolor la partida de este gran boxeador que se pintaba como uno de los grandes del mundo”, dijo Alcántara.

Una semana antes de su muerte, Ceja había derrotado al estadounidense Alfonso Hayman y se perfilaba para enfrentar al campeón mundial Carlos Palomino. Su legado fue reconocido en octubre de 1978, cuando fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

“El destino y la autopista Las Américas le hicieron una mala jugada ese día”, concluyó Alcántara el camarógrafo.

