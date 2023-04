Fausto Mata: “A mí no me dura una pareja dos meses”

El humorista Fausto Mata reveló este martes que su situación sentimental luego de terminar con su esposa ha sido muy inestable, a tal punto, de sólo durar hasta dos meses en una relación.

“Donde yo he ido brincando, hasta ahora no ha valido la pena… a mí no me dura una pareja dos meses”, dijo.

Reveló además que aplaudió en su momento la decisión de su exesposa de decirle que ¨no¨y sacarlo de la casa luego de haberse ido “por el lado de la fantasía” y ser “el perro de la relación” mientras ella cuidaba de los hijos de ambos.

Fausto Mata

“¿Por qué me sacaron de mi casa? Porque mi mujer es muy inteligente, la mujer inteligente si el hombre no sirve tiene que darle para afuera”, explicó.

“Yo me fui por el lado de la fantasía, me lleve de la movie: Fausto Mata el de la película, Fausto Mata el de los Soberanos, Fausto Mata. Me llevé de eso, entonces el grupo de tigre atrás diciéndome: ‘tú eres el mejor, tú eres el número uno, tú eres el número uno’. Mira, y me fui por ahí y mis hijos por allá criándose por allá con la madre, gracias a Dios que es una buena madre, y yo por este lado”, agregó.

Reconoce que ha cometido muchos errores cuando estaba en su matrimonio y exhortó a la población a no llevarse de la calle, pues entiende que “en la calle no hay nada”.

Fausto Mata

¨Si la madre de mis hijos me dice que vuelva yo vuelvo , en la calle no hay nada y como sé que no lo hará quiero servir de ejemplo para la gente que me sigue, no desbaraten su hogar por disparates que ven en las calles, en la calle sólo no hay nada , la familia es lo más importante lo demás es fantasía¨, concluyó.

Se recuerda que Fausto Mata se habría separado de su esposa en 2016 por acuerdo mutuo.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa “Finanzas con Humor”.