Fausto Mata dice amigos aprovechan su vida personal para ganar view

El comediante Fausto Mata expresó su decepción por sus supuestos amigos, los cuales han utilizado su vida privada para «ganar views» en Youtube.

Así lo dio a conocer en forma de desahogo a través de un video publicado en su red social Instagram.

«Si uno les envía un mensaje, o lo ven tomando algo, todo lo usan para generar views. Pero si necesitan de uno, allí lo buscan. Y uno como un estúpido ayudándoles», expresó.

Continuó diciendo: «Si me ven en un lugar sentado, si me ven sentado con alguien, si me ven tomando algo, inmediatamente quieren hacerse con los views sin saber el daño que le hacen a uno que vive de la imagen. Que apretados son», explicó.

Entiende que estos son los primeros en solicitarle ayuda pero ¨están atentos para ver que uno falle para comerte como buitres».

El también actor expresó que «Lamento que prácticamente ya no me quedan amigos después que tienen youtube… Le voy a decir una cosa a mis malditos amigos, que se preparen y que no se me peguen, para que después no me digan que yo cogí aceite o que soy pedante», manifestó Mata.