Fausto Mata revela la enfermedad que padece

El actor y humorista dominicano, Fausto Mata, reveló las causas de los temblores y la taquicardia que ha estado padeciendo hace más de dos meses atrás, razón por la que tuvo que ser llevado de emergencia a un centro de salud.

«Lo que tengo no es grave señores, simplemente, tengo un colesterol alto, miren que soy flaquito. Tengo mucha grasa en la sangre, tengo una sinusitis prácticamente crónica, que se puede manejar a través de una operacioncita que es poco invasiva, y la vamos a hacer gracias a Dios. Alguito en la tiroides, tengo presión alta y soy un tipo depresivo«, dijo el polémico humorista en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Agregó que esta depresión ha dado al traste con todos los síntomas que ha presentado. «Prácticamente yo soy una paella de cosas que se han juntado para mantenerme con este problema. Estoy bien del azúcar”, explicó.

«Boca de Piano«, como el conocido popularmente, también aprovecho el audiovisual para manifestar su agradecimiento a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud.

«Gracias a las personas que se preocuparon y se comunicaron conmigo. Gracias a Dios lo que tengo no es grave», expresó.

Se recuerda que Días atrás, Mata había informado: “fácilmente yo no te puedo agarrar el celular porque me entra este temblor y no puedo ni caminar, no puedo mover la cabeza con velocidad, y el mareo y fácilmente me puedo caer».