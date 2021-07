Fausto Mata revela que está pasando por una situación de salud

El comediante Fausto Genaro Mata Ortiz reveló que está pasando por un proceso de salud que ha traído cambios en su vida.

Según «Boca de Piano», como el conocido popularmente, entre las tres y cuatro de la mañana le entran unos temblores. “Fácilmente yo no te puedo agarrar el celular porque me entra este temblor y no puedo ni caminar, no puedo mover la cabeza con velocidad, y el mareo y fácilmente me puedo caer».

El comediante dominicano, afirmó que esto le ha sucedido siete veces en dos meses y que la primera vez que le pasó fue ayudado por un ciudadano ya que estaba tan desesperado que no pudo llamar al 911.

Manifestó que cuando fue al médico le realizaron una resonancia, un electrocardiograma, entre otras cosas más.

“Hasta ahora hemos salido bien, pero me hicieron una nueva prueba, ya me hicieron una con contraste, y me hicieron una sonografía”, contó el actor.

A pesar de todo lo que se le ha hecho, el intérprete señalo que todavía no se sabe con seguridad de que está padeciendo, lo que le produce temor porque le puede impedir continuar con su carrera profesional. “Yo he pensado en determinado momento, yo digo Dios mío, pero yo creo que me va a llegar la hora, ahora”, testificó.

Dijo que si le pasa algo fuerte va a informarle al público que lo sigue con la expresión “señores tengo esto” porque uno no se da cuenta hasta qué punto la gente quiere a uno. “Yo prefiero que la gente sepa y no comience a decir cosas que no son, porque eso le hace daño a la imagen”, precisó el cineasta dominicano.