FJT respalda labor de Mirian German, Camacho y Yeni Berenice y pide al gobierno mayor apoyo logístico para el Ministerio Público

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), favoreció la ratificación y permanencia del magistrado Wilson Camacho al frente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, (Pepca), como garantía de dar continuidad a los diferentes sometimientos e investigaciones en curso sobre corrupción pública.

Para la entidad cívica, constituiría un verdadero despropósito, un revés para la lucha contra la corrupción, el prescindir de los servicios del señor Camacho al frente del Pepca, máxime por tratarse de varios expedientes y procesos en curso, sobre temas delicados, que hoy bajo su dirección llevan más de dos años estudiándose e investigándose, con decenas de interrogatorios, diligencias procesales, medidas cautelares y toda una estructuración de expedientes próximos a ser presentados, que indefectiblemente ante su ausencia quedarían en un limbo transitorio.

Como dice el refranero popular, no se puede cambiar de caballo cuando se está cruzando el río, en el caso particular del Pepca, un nuevo incumbente tendría que ponerse al día, en la lectura y análisis de voluminosos expedientes, cuyos procesos están sujetos a la celeridad del tiempo y plazos fatales, que deben ser observado a pena de nulidad del proceso, además de la percepción mayoritaria y apoyo que ha concitado el magistrado Camacho en sus ejecutorias, exhibiendo compromiso, arrojó y valentía en la lucha contra la corrupción. En fin, en los actuales momentos, la no confirmación de Camacho, sólo devendría en garantizar la impunidad de políticos y empresarios bajo investigación.

Asimismo, la FJT vio con sorpresa, el que el nombre de Wilson Camacho, aparezca en algunos medios de comunicación, como uno de los posibles titulares a ser evaluados, en razón de que este no ha cumplido con el mandato previsto en la normativa del Ministerio Público de 4 años en la posición, y Camacho solo tiene en el cargo unos 2 años y medio, en cuya virtud no le corresponde evolución alguna, ojalá el Consejo Superior del Ministerio Público pueda hacer la aclaración de rigor.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, recordó que al mes de marzo el Consejo Superior del Ministerio Público, se apresta a concluir un proceso de evaluación de titulares, con el objetivo de rectificarlos o cambiarlos y removerlos de su puesto, en razón de los concursos. que en virtud de la su normativa tienen que realizar al final de los periodos, para la renovación de la carrera del Ministerio Público.

Lo cierto es que tanto Camacho, como la magistrada Yeni Berenice, aun cuando se observa, una especie de letargo con el avance de los casos, no se les pueden imputar a ellos esas falencias, más bien se trata de falta de recursos y apoyo logístico, con un personal insuficiente para la magnitud del trabajo, y lo peor aún con todo tipo de presión, en el plano mediático, empresarial y político, en suma, reconocemos que pese a todos los escollos, han hecho con coraje y valentía todos los esfuerzos posibles y merecen todo el apoyo de la sociedad dominicana.

Asimismo, Potentini reiteró su respaldo a la labor que viene realizando el Ministerio Público, bajo la dirección de la magistrada Mirian German, Brito destacándose el esfuerzo realizado por el Pepca y la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, que dirigen Wilson Camacho y Yeni Berenice respectivamente.

Finalmente, Justicia y Transparencia, pide al gobierno del presidente Luis Abinader, el disponer para el Ministerio Público, de mayor apoyo logístico, presupuesto y personal, para mejorar su desempeño y resultados, en el combate a la criminalidad organizada, al tiempo de hacer un llamado al pueblo dominicano, para mantenerse vigilante y en defensa de las veladas amenazas que hoy por hoy se ciernen sobre la institucionalidad del país.