Favores sexuales a cambio de alquiler: una situación que preocupa en Irlanda

La Comisión Europea presentó en marzo su plan europeo para la vivienda asequible. En Irlanda los precios de los alquileres no dejan de aumentar y el país enfrenta una gran crisis de vivienda desde hace varios años. También están surgiendo mayores ofertas de alojamiento a cambio de relaciones sexuales. Estas propuestas se dirigen principalmente a mujeres jóvenes, y en particular a estudiantes internacionales.

Darling Durán se fue de Bolivia en 2022 para instalarse en Irlanda con el objetivo de aprender inglés. “Vi un anuncio para alquilar una habitación individual por 700 euros”, cuenta a RFI.

“Cuando contacté al hombre que lo había publicado, me dijo: ‘Sí, es una habitación individual, porque es mi habitación. Como trabajo de noche, estará libre para ti, solo dormiré ahí de vez en cuando’. Entonces pensé: ‘¿Pero qué significa eso?’ ¡Yo necesito un lugar para mí, un lugar donde me sienta segura!”, recuerda.

Hoy en día, Darling se ríe de la situación, pero en su momento quedó profundamente impactada.

Los anuncios nunca mencionan explícitamente propuestas sexuales, pero las intenciones se van revelando rápidamente a medida que una mujer responde.

Según ella, las estudiantes internacionales son aún más vulnerables, ya que no pueden recurrir a agencias inmobiliarias tradicionales. “Porque no cumples con los criterios exigidos. No tienes referencias ni pruebas de ingresos estables, elementos que demuestren que eres una inquilina confiable.”

«La amenazó»

La mayoría termina buscando vivienda a través de comunidades en línea. “Desafortunadamente, sobre todo en Facebook, algunas personas intentan aprovecharse. Tomas lo que encuentras, porque tienes pocas opciones. Puedes acabar viviendo en una habitación con cuatro o cinco personas, a veces hombres y mujeres juntos. En esas condiciones, puede pasar cualquier cosa”, detalla Darling, quien ha vivido demasiadas historias semejantes.

“Tengo una amiga que vivía compartiendo piso con un particular. Pero un día, el dueño, que estaba borracho, intentó, ya sabes, hacer algo con ella. La amenazó, diciéndole que si no accedía, debía abandonar la casa. Así que tuvo que huir en plena noche.”

Brian Hearne hace parte del Consejo Irlandés de Estudiantes Internacionales, una organización que ha evaluado la magnitud de los casos. “Nuestra investigación revela que el 5% de las estudiantes internacionales han sido testigos o han recibido directamente una propuesta de favores sexuales a cambio del alquiler. Pero es muy difícil saber cuántas personas exactamente reciben este tipo de propuestas; probablemente sea solo la punta del iceberg”, lamenta Hearne.

Según esta organización, se necesita una acción legislativa urgente para abordar el problema. El ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, ha indicado que el gobierno está considerando tipificar como delito específico las solicitudes de favores sexuales a cambio de alojamiento.