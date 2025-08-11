FC Barcelona imparable: 20 goles en solo 4 partidos de pretemporada

El FC Barcelona ha encendido las alarmas —en el buen sentido— de cara a la temporada 2025-26. En apenas cuatro partidos de pretemporada, el conjunto azulgrana ha marcado 20 goles, mostrando una versión arrolladora en ataque y una efectividad que ilusiona a la afición culé.

La ofensiva del Barça no solo ha sido productiva, sino también variada: goles de todas las facturas, desde jugadas colectivas de alta precisión hasta definiciones individuales que evidencian la calidad de su plantilla. La nueva propuesta táctica del entrenador ha potenciado la movilidad y la presión alta, permitiendo que el equipo domine en todos los frentes.

Pero si hay un nombre que destaca en medio de esta exhibición ofensiva, es el de Lamine Yamal. Con apenas 18 años, el joven extremo se ha convertido en el rostro más fresco y explosivo del ataque culé. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su visión para asistir y su frialdad en el área lo están consolidando como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Yamal no solo ha aportado goles y asistencias, sino que ha sido un constante generador de peligro, obligando a las defensas rivales a replantear sus esquemas.

El Barça encara el inicio de la temporada con un mensaje claro: no solo quiere competir, quiere aplastar. Si logran mantener este nivel de intensidad y eficacia, los de Xavi Hernández podrían convertirse en uno de los equipos más temidos de Europa.

La ilusión está encendida y, con Lamine Yamal como estandarte de la nueva era, el futuro culé parece más brillante que nunca.

