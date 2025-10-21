FDC aboga por aumento 4% inversión pública

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván de Jesús García, abogó por un aumento de la inversión pública al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), en vez de la que se ha venido ejecutando en los últimos años, de alrededor de 2%. Al pronunciar el discurso central en un desayuno de gala con motivo del 51 aniversario de la FDC, que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, García exhortó al sector comercial apoyar al Gobierno para que mejore los ingresos fiscales con esos fines. Definió al presidente Abinader como el mandatario con mayor nivel de trans[1]parencia que ha pasado por el Estado, el que más escucha a los actores económicos y el que más liber[1]tad ha dado a la Justicia para que actúe.

García también aprovechó su discurso para demandar la modificación del Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social para, entre otras cosas, sustituir la cesantía, como manda esa legislación, lo cual no se ha cumplido desde hace más de 20 años de haber sido promulgada. Reiteró que se debe poner fin a lo que definió como una doble tributación, que constituye una carga para las empresas. Asimismo, abogó por eli[1]minar la competencia desleal que hacen al comercio local comerciantes extranjeros que incumplen la normas fiscales, laborales y de otro tipo. Apoyó el también que viene haciendo el Gobierno para enfrentar esa situación. García también destacó que el comercio constituye el principal motor de la economía. Y dio cifras para sustentar su afirmación: el 33% de los empleos de calidad lo generan comercio y servicios, aportan el 61.7% del impuesto sobre la renta, el 39.3% del ITBIS, el 66.5% del anticipo y el 61% del impuesto a las transferencias financieras En el evento fue entregado el Premio Juan Pablo Duarte Comerciantes 2025, dividido en 15 categorías, tres de ellas otorgadas a funcionarios: Servidores Públicos del Año a Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio y Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas; además Trayectoria del Año, Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía.

Puedes leer: España podría desplazar a EEUU en inversión hacia RD

También fueron reconocidos Supermercado del Año, Súper Cepín; Importador del Año, Plaza Félix Import; Ferretería del Año, Ceaba; Tienda Electrodomésticos del Año, Plaza Valverde; Estación Combustibles del Año, Eco Santana y Eco Catelina; Industria Del Año, Cervecería Nacional Dominicana; Restaurante del Año; Rancho Típico las Cuevas de la Águilas; Hotel del Año, Hotel Yonú; Agencias de Viajes del Año, Davelba` Tours; Excelencia Periodística, Joaquín Caraballo, redactor de Diario Libre; Distinción Mofongo más grande del Mundo, Restaurante Amigos Sea Food Steal house; Farmacia del Año, Farmacias El Sol.

Mientras el Gran Premio Juan Pablo Duarte Comerciante 2025 le fue entregado al empresario Francisco Morilla. Al recibir su reconocimiento Sanz Lovaton destacó el trabajo constante que ha puesto en marcha el actual Gobierno, colocando al país como un ejemplo en el mundo por tener una de las economías de mayor crecimiento de América Latina de una manera consistente. De su lado, Bisonó dijo que el Ministerio de Industria y Comercio ha procurado impulsar políticas públicas para impulsar la formalización de miles de negocios, facilitando el acceso al crédito y promoviendo la capacitación y competitividad del sector comercio. Mientras, Diaz resaltó la estabilidad económica, política y social que tiene República Dominicana, bondades fundamentales para que el país continúe creciendo