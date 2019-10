Fed, Trump y minutas BCCh siguen bajando tasas

La semana pasada las tasas en Chile siguieron su caída a nuevos mínimos históricos presionados por la baja de la Fed de la semana anterior, demanda por los bonos del Tesoro de EE.UU. ante la apertura de un juicio político a Donald Trump y la sorpresa contenida en las minutas del BCCh.

Que los consejeros del banco hayan discutido la posibilidad de recortar la tasa en hasta 75pb llevó al mercado a ajustar aún más sus estimaciones para las tasas a futuro y esto se reflejó principalmente en los instrumentos de menor plazo. El swap peso-cámara a seis meses encabezó la baja, con un retroceso de 16,5pb a 1,63%.

“Que hayan discutido bajar en 75pb es muy fuerte, como también es muy fuerte que hayan discutido mantener”, dijo Sergio Godoy, economista de Tanner. “La baja de 25pb en octubre ya es un hecho. La pregunta ahora es el sesgo. Pensamos que el BCCh va a seguir dovish con una baja en diciembre y de ahí para adelante, quién sabe.”

Los datos macro de esta semana debieran dar algo de claridad. Hoy tenemos producción industrial y manufacturera, que podría estar afectada por día menos de producción, y desempleo, que podría mostrar algo de destrucción de trabajos en el sector agrícola, según Antonio Moncado, economista de BCI. “Podríamos esperar un registro en manufacturas de -2,5%, también por el contexto de debilitamiento de expectativas en Chile y el mundo,” dijo Moncado.

El Imacec cambió de fecha y saldrá el primer día hábil del mes. Algo de crecimiento minero y un repunte leve en el comercio permitiría compensar la baja esperada en manufacturas para dar un 2,1% positivo, dijo Moncado. Los datos macro cierran el jueves con las cifras de comercio minorista.

Para el miércoles se espera la publicación del informe de Finanzas Públicas donde el gobierno dará a conocer nuevas proyecciones de crecimiento.

Las noticias sobre la sequía, las cuentas eléctricas y las anteriores noticias sobre el petróleo pueden explicar que sigue el repunte en las compensaciones inflacionarias, con el de 6 meses alcanzando al de 1 año.

Godoy de Tanner no cree que la sequía tenga un efecto coyuntural en inflación sino que puede ser más estructural. “En la última gran sequía de 2007 y 2008 la inflación tuvo un componente fuerte de alimentos,” dijo Godoy “Puede haber otros elementos compensatorios pero para diciembre prevemos inflación de 3% y por sobre el 3% en el primer trimestre”.

En el plano corporativo no supimos de ventas pero sí de inscripciones de empresas que buscan aprovechar las bajas tasas: Red Salud, Bicecorp, Independencia Rentas Inmobiliarias, Mall Plaza, Universidad de Concepción y la inmobiliaria Nialem están inscribiendo bonos. Para esta semana tendríamos la venta de bonos de Factotal y de Entel.

Compra de Delta

La noticia corporativa del año, la compra de un 20% de Latam Airlines por Delta por USD1,9MM, también se sintió en el mercado de bonos. Una empresa que no está en el mejor pie es AD Retail que tuvo su calificación rebajada a BB+ de BBB- en Feller Rate, en particular por el aumento de deuda neta tras su venta de bonos de abril y las peores cifras operacionales.