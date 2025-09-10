El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, encabezó este domingo la entrega del remozamiento del Centro Comunal Parroquial de El Valle, Hato Mayor, un espacio para las reuniones de las asociaciones agrícolas y ganaderas, el encuentro ciudadano y el desarrollo de actividades culturales, educativas y productivas en beneficio de la comunidad con una inversión de $1,069,216.00 pesos.

El centro, rehabilitado con el apoyo del FEDA, ahora cuenta con mejores condiciones de infraestructura, mobiliario y servicios básicos, lo que permitirá a las organizaciones agropecuarias, comunitarias realizar reuniones, capacitaciones, talleres y actividades sociales en un ambiente digno y funcional.

Durante el acto, Galván expresó que este tipo de obras forman parte de la visión del FEDA de fortalecer las comunidades rurales y garantizar espacios de participación ciudadana.

“Desarrollamos este proyecto entendiendo que el Centro Comunal es un espacio de reuniones para beneficio de actividades productivas, tanto para los agricultores y productores, como para todas las organizaciones sociales de esta comunidad. Ustedes tienen un municipio hermoso y esperamos que este lugar sea el inicio de otras obras que aporten al desarrollo local”, señaló Galván.

El párroco Héctor Bienvenido Then Curra, agradeció la entrega y dedicación del titular del FEDA para que esta obra tan necesaria se hiciera realidad.

“Agradezco inmensamente a Hecmilio Galván, quien siempre mostró interés en que este remozamiento se realizara. Incluso muchas veces me escribía dando seguimiento. Hizo todo el esfuerzo para que hoy podamos disfrutar de este espacio”, indicó el sacerdote, encargado del centro.

La inaguración contó con la presencia de autoridades locales, líderes comunitarios y decenas de residentes, quienes agradecieron la iniciativa y resaltaron la importancia del centro como punto de unión para la planificación de proyectos sociales y productivos.

Entre los asistentes estuvo, el párroco Héctor Bienvenido Then Curra; el alcalde de El Valle, José Thelma; Junior Santana, en representación de la Gobernación Provincial de Hato Mayor; y la encargada de Seguimiento de Proyectos del FEDA, Luz Oliva Espinal.

Actividades del FEDA

La entrega se realizó en el marco de la 10.ª Ruta de la Bahía, en la cual se desarrollaron 13 actividades simultáneas que impactaron directamente a las comunidades de Hato Mayor y Sabana de la Mar. Entre ellas se incluyeron capacitaciones, talleres, conferencias de emprendimiento, así como la entrega de herramientas a agricultores, pollitas ponedoras y plántulas de limón.

Con este esfuerzo, el director del FEDA, Hecmilio Galván, reafirma su compromiso de promover no solo el desarrollo agropecuario, sino también el fortalecimiento del tejido social en las comunidades rurales del país.