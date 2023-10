La Federación Puertorriqueña de Judo condenó el accionar de 23 exjudocas dominicanos arrestados el pasado martes por supuestamente falsificar documentos de dicha entidad boricua y otras organizaciones dominicanas, con el propósito de conseguir una visa hacia los Estados Unidos.

El presidente de dicha federación, Luis Martínez, dijo al periódico Hoy que la entidad que preside fue notificada por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana sobre el caso, y constató que el grupo de criollos habría falsificado una carta de invitación y el logo del Comité Olímpico de Puerto Rico.

Martínez manifestó a este diario que tan pronto tuvo conocimiento del caso, envió una carta a las autoridades norteamericanas y a la Fiscalía de Santo Domingo, en la que negó tener cualquier relación con los exjudocas, y aseguró está dispuesto a colaborar con la República Dominicana y Estados Unidos para agilizar las investigaciones.

«Cuando me llamaron de la embajada, me pongo al tanto y le escribo una carta para decirle que ellos (los exjudocas) no cuentan con el aval nuestro. Pero no solo eso, queremos decir que estamos en desacuerdo con lo cometido por el grupo», informó Martínez.

El presidente de la federación boricura añadió que, por el momento, no contemplan un accionar legal contra los exdeportistas dominicanos. «Siempre y cuando no nos perjudique», acotó.

Martínez explicó al periódico Hoy que el protocolo para que deportistas dominicanos asistan a Puerto Rico para cualquier torneo es contar con el aval de la Federación de Judo Dominicana (Fedojudo), entidad esta que aclaró no tiene nada que ver con los ex-atletas.

El grupo es señalado, además, por supuestamente falsificar documentos de la Asociación de Judo de la provincia Duarte, hoja timbrada, sello y firma digitales de directivos de la Fedojudo.

El titular de la Fedojudo, Gilberto García, informó más temprano que se está llevando a cabo la investigación para dar con los cabecillas y responsables del hecho.

El grupo es acuado por el Ministerio Público de violar los artículos 309-2 y 309-3, numerales A y E del Código Penal.

Aplazan coerción

El Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para este viernes el conocimiento de solicitud de medidas de coerción contra 23 deportistas dominicanos que fueron apresados cuando acudieron a la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana supuestamente con documentos falsos.

El juez Rigoberto Sena aplazó la audiencia para que se notifique a la embajada norteamericana en el país, y por la ausencia de la defensa de uno de los encartados.

Los criollos llegaron a la embajada el pasado martes a las 10 de la mañana para procurar el visado para participar en un evento deportivo en Albany High School en el país norteamericano.