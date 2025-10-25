Fedojudo celebrará torneo Open

El presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), licenciado Gilberto García, informó la celebración en el país de la Copa Panamericana Cadete y el Open del Caribe de Judo los días 1 y 2 de noviembre en la Base Aérea de San Isidro.

García manifestó que se trabaja en la organización de los eventos de judo, en los cuales tomarán parte delegaciones de 15 países.

El dirigente deportivo indicó que la Copa Panamericana Cadete de Judo está incluida dentro de los eventos a tomar en cuenta para la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud que tendrá lugar en el 2026 en Dakar.

El presidente de la Fedojudo agradeció al Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, comandante de la Fuerza Aérea de República Dominicana, por dar las facilidades para la celebración de los citados eventos en la Base Aérea de San Isidro.

“Ambos torneos apuntan a llevarse a cabo con gran éxito. Todos los equipos de la federación están trabajando en sus respectivas áreas”, señaló el titular de la Fedojudo. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre, a las 3:00.