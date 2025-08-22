Fedomu resalta un encuentro clave en Puerto Rico para el desarrollo municipal sostenible

Puerto Rico. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) alcalde de Samaná, Nelson Núñez, destacó que Experiencia Puerto Rico 2025 es un encuentro para fortalecer los lazos entre los alcaldes de la región y socializar sobre los temas que impactan en los territorios.

El ejecutivo municipal tuvo una destacada participación en este evento internacional que reúne líderes y expertos municipalistas de América Latina, Estados Unidos y el Caribe.

En sus palabras, el presidente de Fedomu resaltó que la colaboración regional y el compromiso con el desarrollo sostenible siguen siendo protagonistas “en todos los intercambios que nuestros homólogos de otros países”.

“Desde Fedomu celebramos esta oportunidad de construir puentes, impulsar la innovación municipal y reafirmar el valor del liderazgo local en esta Experiencia Puerto 2025”, señaló Núñez.

Durante tres días, los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias a través de charlas, paneles y conferencias con expositores que trataron temas sobre el medio ambiente, los residuos sólidos, la economía circular, la inteligencia artificial y la innovación.

Por la delegación dominicana también participaron los presidentes de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza; de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Lioncito José Sencilie; de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), Eliazar Reynoso; de la Asociación Dominicana de Vocales (Adova), Manuel Tejeda; de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas (Unmundo), Yissell Santana, así como decenas de alcaldes, y técnicos de Fedomu y de esas entidades asociativas.

Los alcaldes dominicanos compartieron experiencias y buenas prácticas relacionadas con los procesos en los territorios, la economía circular y los residuos sólidos, con el objetivo de fortalecer la unión y los vínculos de cooperación con sus homólogos participantes.

Experiencia Puerto Rico, que este año tuvo como tema principal Desarrollo Económico y Tecnología, es coordinada por Mickey Espada, director ejecutivo, quien agradeció a todos los participantes por ser parte de este gran encuentro de la municipalidad regional.